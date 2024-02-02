Видео ⟩ С жителя Екабпилса сняли запрет приближаться к потерпевшей. В тот же день он попытался ее похитить

В прошлом году полиция арестовала 23-летнего жителя Екабпилса за сексуальные преступления против молодой женщины. Суд назначил арест, который затем был продлен, однако позже мужчину отпустили. Задержанный пять раз нарушил запрет на контакты с потерпевшей, и полиция попросила оставить его под стражей. Однако 18 января на закрытом заседании суда временная защита была отменена.

В тот же день, когда приговор вступил в законную силу - 1 февраля, - мужчина попытался похитить женщину, однако на этот раз ситуация произошла в Риге. Благодаря вмешательству соседей женщину удалось спасти. Мужчина скрылся, но полиция смогла задержать его в поезде.

"С собой у него был нож. Он проломил потолок в отделении полиции, напал на сотрудников полиции, вырвал металлический прут и пытался перерезать себе вены", - рассказала представитель полиции о задержанном.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)