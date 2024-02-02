После прошлогодней трагедии в Екабпилсе, когда Леон Русиньш после длительного преследования убил женщину, похожий случай едва не произошел вечером в четверг, 1 февраля. Однако на этот раз правоохранителям удалось предотвратить трагедию и арестовать мужчину, передает программа LTV Panorāma.
Видео ⟩ С жителя Екабпилса сняли запрет приближаться к потерпевшей. В тот же день он попытался ее похитить
В прошлом году полиция арестовала 23-летнего жителя Екабпилса за сексуальные преступления против молодой женщины. Суд назначил арест, который затем был продлен, однако позже мужчину отпустили. Задержанный пять раз нарушил запрет на контакты с потерпевшей, и полиция попросила оставить его под стражей. Однако 18 января на закрытом заседании суда временная защита была отменена.
В тот же день, когда приговор вступил в законную силу - 1 февраля, - мужчина попытался похитить женщину, однако на этот раз ситуация произошла в Риге. Благодаря вмешательству соседей женщину удалось спасти. Мужчина скрылся, но полиция смогла задержать его в поезде.
"С собой у него был нож. Он проломил потолок в отделении полиции, напал на сотрудников полиции, вырвал металлический прут и пытался перерезать себе вены", - рассказала представитель полиции о задержанном.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
Судья Земгальского районного суда Валдис Муйжниекс в письменном ответе программе Panorāma пояснил, почему был отменен запрет на приближение мужчины к потерпевшей: "Основ для дальнейшего применения [запрета] уже не было. Также не было установлено, что мужчина продолжит преследовать потерпевшую. Сама истица также участвовала в судебном заседании и подтвердила, что ей больше ничего не угрожает".
Однако в Госполиции придерживаются противоположного мнения, ведь мужчина уже отбывал тюремный срок за изнасилование в подростковом возрасте. В свои 23 года он уже провел в тюрьме шесть лет, сообщили в полиции.
Прокурор также считает, что к таким нарушителям следует относиться серьезно, и этот случай еще раз это доказывает. "Надо сказать огромное спасибо полицейским, которые поехали из Екабпилса в Ригу. Обмен информацией был отличный", - пояснил главный прокурор Земгальской районной прокуратуры Айгар Бичуш.
2 февраля суд применил к задержанному меру пресечения, которую просила полиция - содержание под стражей. "На мой взгляд, судье будет очень сложно аргументировать, почему нельзя применить арест", - рассуждает прокурор.
"Мы фактически объявили войну насильникам. А поправки к закону о преследовании, угрозах, нарушении временной защиты позволяют нам активировать другие механизмы", - сказал глава Госполиции Арманд Рукс.
Если вместо санкций, которые требует полиция, суд применит более мягкие меры, полиция будет бессильна. В данном случае единственная разница заключалась в том, что молодая женщина не пострадала. "Вчера нам удалось предотвратить большое несчастье", - заявила представитель полиции.
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