США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

По данным Центрального командования США (Centcom), которое координирует американские военные операции на Ближнем Востоке, США и Британия нанесли новый удар по позициям связанных с Ираном хуситов в Йемене.
В ответ хуситы начали выпускать в сторону Израиля дроны и ракеты, большинство которых были перехвачены.
В 19:20 в Йемене (18:20 по Москве) американские и британские войска нанесли удары в целях самообороны по шести ракетным установкам хуситов, подготовленным к запуску противокорабельных крылатых ракет по кораблям в Красном море.
Удары были нанесены по 36 целям в 13 разных местах в Йемене.
В заявлении, опубликованном Центральным командованием США отмечается, что ракеты представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.
В заявлении Центкома сказано также, что совместная операция в субботу была начата по указанию правительств США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.
«Эти высокоточные удары призваны подорвать и ослабить потенциал, который хуситы используют, чтобы угрожать мировой торговле и жизням мирных моряков, и являются ответом на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий хуситов», — говорится далее в заявлении.
США и Великобритания начали серию ударов по объектам хуситов в прошлом месяце из-за продолжающихся нападений на корабли в Красном море.
С тех пор удары США осуществляются регулярно. В четверг силы США сбили беспилотник хуситов в Аденском заливе, а также беспилотный катер и две противокорабельные баллистические ракеты.
Трамп молчит
Вероятный соперник Байдена на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп до сих пор хранит молчание по поводу ударов США. В соцсетях он продолжал нападки на своего последнего оставшегося соперника от Республиканской партии Никки Хейли, которая работала при нем послом в ООН.
Как выразилось издание Politico, «Трамп, похоже, застрял между своей склонностью выглядеть жестче, чем Байден, и своей склонностью просто уйти из региона».
Республиканцы критикуют Байдена в основном за то, что ответные меры США запаздывают, а также за то, что Вашингтон заранее «телеграфировал» свои планы Ирану.
Во время своего президентства Трамп приказал убить генерала КСИР Касема Сулеймани.
Он также приказал американским войскам вывести войска из северной Сирии.
Администрация Байдена дала понять, что планов по сокращению присутствия США в регионе нет, а в марте контролируемая республиканцами Палата представителей проголосовала против законопроекта, который предписывал бы вывести войска из Сирии.
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