США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

С тех пор удары США осуществляются регулярно. В четверг силы США сбили беспилотник хуситов в Аденском заливе, а также беспилотный катер и две противокорабельные баллистические ракеты.

Трамп молчит

Вероятный соперник Байдена на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп до сих пор хранит молчание по поводу ударов США. В соцсетях он продолжал нападки на своего последнего оставшегося соперника от Республиканской партии Никки Хейли, которая работала при нем послом в ООН.

Как выразилось издание Politico, «Трамп, похоже, застрял между своей склонностью выглядеть жестче, чем Байден, и своей склонностью просто уйти из региона».

Республиканцы критикуют Байдена в основном за то, что ответные меры США запаздывают, а также за то, что Вашингтон заранее «телеграфировал» свои планы Ирану.

Во время своего президентства Трамп приказал убить генерала КСИР Касема Сулеймани.

Он также приказал американским войскам вывести войска из северной Сирии.

Администрация Байдена дала понять, что планов по сокращению присутствия США в регионе нет, а в марте контролируемая республиканцами Палата представителей проголосовала против законопроекта, который предписывал бы вывести войска из Сирии.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC