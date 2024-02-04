Как себя чувствуют в Латвии украинские учителя и школьники?

Сейчас в Латвии находятся примерно 33 тысячи украинских беженцев, из них 80% - женщины и дети. Многие украинские дети учатся в латвийских школах, а некоторые женщины смогли устроится работать в школы. Об этом рассказывает представитель Министерства образования и науки Олита Аркле в передаче Латвийского радио "Домская площадь".
"На данный момент в латвийских школах работают 46 украинских педагогов, в основном в школах Риги и Вентспилса. Они преподают украинский язык, работают помощниками педагогов, преподают иностранные языки, например, английский", - рассказала Олита Аркле.
Для того, чтобы украинский беженец мог работать в школе по специальности, нужно получить подтверждение профессиональной квалификации - оно стоит 240 евро.
Второй вариант - это предоставление статуса временного получателя услуг.
"Педагог подает заявление в Министерство образования и науки и в случае подтверждения статуса может работать один год помощником педагога или учителем украинского языка. Если он не владеет латышским языком на должном уровне, то школа обеспечивает ему ментора, который ему помогает", - отметила Аркле.
Тем украинским учителям, которые получили статус временного получателя услуг, не нужно знать латышский язык на уровне C1 или С2.
Олита Аркле говорит, что сейчас уже 34 украинских педагога сдали экзамен на уровень B1.
Если же спустя год украинский педагог решит продолжать работать в школе, то он должен будет знать язык на уровне C1. Более мягкие условия предусмотрены только для учителей украинского и иностранных языков. В этом случае педагог должен ходить на курсы латышского языка и у него должна быть поддержка ментора.
По данным Минобразования, учителя из Украины чаще всего преподают в школах украинский язык.
Украинские дети в латвийских школах
Согласно дынным статистики, в Латвии более 9 тысяч детей из Украины. Из них 4 тыс. детей учатся в латвийских школах, еще более 4 тыс. детей дистанционно учатся в украинских школах.
1310 украинских детей посещают латвийские детские сады.
Украинским детям не обязательно сдавать экзамены в 9-м и 12-м классах. Если же ребенок берется их сдавать, то ему разрешено использовать словарь, сам экзамен будет длиться дольше, а задания по математике переводятся на украинский язык. Если сдать экзамен не удалось, можно его пересдать или проучиться еще год.
Также детям из Украины Латвия обеспечивает различные меры поддержки, например, услуги социального педагога и психолога. Есть возможность составить индивидуальный план учебы.
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