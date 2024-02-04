Как себя чувствуют в Латвии украинские учителя и школьники?

"На данный момент в латвийских школах работают 46 украинских педагогов, в основном в школах Риги и Вентспилса. Они преподают украинский язык, работают помощниками педагогов, преподают иностранные языки, например, английский", - рассказала Олита Аркле.

Для того, чтобы украинский беженец мог работать в школе по специальности, нужно получить подтверждение профессиональной квалификации - оно стоит 240 евро.

Второй вариант - это предоставление статуса временного получателя услуг.

"Педагог подает заявление в Министерство образования и науки и в случае подтверждения статуса может работать один год помощником педагога или учителем украинского языка. Если он не владеет латышским языком на должном уровне, то школа обеспечивает ему ментора, который ему помогает", - отметила Аркле.

Тем украинским учителям, которые получили статус временного получателя услуг, не нужно знать латышский язык на уровне C1 или С2.

Олита Аркле говорит, что сейчас уже 34 украинских педагога сдали экзамен на уровень B1.