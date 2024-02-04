Как извержение вулкана в Исландии опустошило Гриндавик. Возможно, навсегда

Кроме того, на них лежит финансовое бремя ипотеки на дома, в которых они не могут жить.

Лава хлынула в Гриндавик и покрыла некоторые улицы, разрушив дома Фото: Getty Images

Исландцы и правительство единодушно предлагают помощь. Жители Гриндавика получают пособие на жилье, а парламент рассмотрит законопроект, призванный облегчить решение их проблем.

Когда в январе на собрании жителей Гриндавика Бриндис Гуннлаугсдоттир сказала, что хотела бы, чтобы лава разрушила и ее дом, ее встретили громом аплодисментов.

Такой уровень отчаяния трудно себе представить, но, когда я спросил ее об этом, все стало понятно.

«Прошло 80 дней с момента эвакуации. За эти 80 дней у жителей Гриндавика не было дома, — пояснила она. — Наша община страдает, и мы не знаем, что нас ждет в будущем».

По ее словам, в Гриндавике произошло слишком много трагедий.

«Я сказала, что хочу, чтобы мой дом накрыло лавой, потому что тогда с неопределенностью будет покончено. Я получила бы компенсацию и смогла бы построить новую жизнь и хотя бы на какое-то время сосредоточиться на той эмоциональной боли, которую вызывает такая потеря, — говорит она. — Думаю, что многие жители Гриндавика согласны с тем, что неопределенность сейчас — худший враг».

Судьба Гриндавика пока непонятна, но его жители не теряют надежды на возвращение.

Невозможно сказать, когда и где начнется следующее извержение на полуострове Рейкьянес. Но исландские ученые в основном сходятся во мнении, что вопрос не в том, случится ли это, а в том, когда это произойдет.