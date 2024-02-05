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В России на закрытую эротическую вечеринку пришла полиция

Deutsche Welle
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Российский ОМОН
Российский ОМОН Фото: Getty Images

Силовики в Екатеринбурге в ночь на воскресенье, 4 февраля, ворвались на эротическую вечеринку BlueVelvet в клубе "Фабрика" и остановили ее. МВД назвало это "обычным, плановым, профилактическим рейдом".

По словам очевидцев, полицейские проверяли документы у всех присутствующих: "Пришли погоны и закрыли тусу, всех переписали", - рассказал изданию Ura.ru участник вечеринки.

Как отмечают местные СМИ, вечеринка была закрытой, а билет на нее можно было купить только заранее. Гостей пускали на шоу "в азиатском стиле" по паролю, и место проведения и подробности раскрывались только гостям.

Согласно информации свердловского МВД, всего были проверены документы у приблизительно 270 человек и составлены десять протоколов по линии ГИБДД. Полиция также обнаружила на вечеринке двух несовершеннолетних и завела дела о неисполнении обязанностей против их родителей. Еще трое человек были оштрафованы по статье о потреблении наркотических средств без назначения врача, так как отказались от медицинского освидетельствования. По словам пресс-секретаря местного МВД, в результате направленного на "стабилизацию оперативной обстановки" рейда против клуба также могут быть предприняты меры.

Местные СМИ пишут, что вечеринка с элементами БДСМ BlueVelvet проводилась в Екатеринбурге уже более 30 раз и проходит с 2010 года.

Полиция продолжает преследовать участников вечеринок в России

В январе 2024 года полиция прервала концерт в петербургском клубе MOD через неделю после того, как участник группы "Щенки" провел там выступление в одном носке. После ухода силовиков мероприятие возобновилось. А музыканта арестовали на 10 суток.

В начале декабря 2023 года полицейские Екатеринбурга пришли с проверкой в гей-клуб Fame. Клуб проверили на наличие в нем несовершеннолетних и наркотиков, а также изъяли 9 литров "немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции".

Позже в московском клубе "Мутабор" прошла "голая" вечеринка Насти Ивлеевой. Кадры с ее участниками в откровенных костюмах позже попали в открытый доступ. Как итог - рэпер Vacio, появившийся на мероприятии в одном носке, был арестован на 15 суток, Анастасия Ивлеева оштрафована на 100 тысяч рублей, а работа клуба "Мутабор" по решению суда была остановлена на 90 дней в связи с "нарушением санитарных норм". По мнению Лефортовского суда Москвы, вечеринка пропагандировала "нетрадиционные сексуальные отношения". По данным СМИ, участников вечеринки Ивлеевой преследуют по команде Кремля.

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