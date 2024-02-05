В России на закрытую эротическую вечеринку пришла полиция

Как отмечают местные СМИ, вечеринка была закрытой, а билет на нее можно было купить только заранее. Гостей пускали на шоу "в азиатском стиле" по паролю, и место проведения и подробности раскрывались только гостям.

Согласно информации свердловского МВД, всего были проверены документы у приблизительно 270 человек и составлены десять протоколов по линии ГИБДД. Полиция также обнаружила на вечеринке двух несовершеннолетних и завела дела о неисполнении обязанностей против их родителей. Еще трое человек были оштрафованы по статье о потреблении наркотических средств без назначения врача, так как отказались от медицинского освидетельствования. По словам пресс-секретаря местного МВД, в результате направленного на "стабилизацию оперативной обстановки" рейда против клуба также могут быть предприняты меры.