Сенат США наконец согласовал законопроект о помощи Украине. Байден просит Конгресс быстро его принять

Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл также поддержал законопроект, отметив, что республиканцы «не смогут получить более выгодную сделку».

Законопроект столкнется с оппозицией более консервативных республиканцев. Они ориентируются на позицию Дональда Трампа, который почти наверняка будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Трамп уже говорил, что выступает против предложенного соглашения о границе, которое обсуждали сенаторы.

Вероятный кандидат хочет использовать проблему границ против Байдена на ноябрьских президентских выборах и считает недостаточными предусмотренные в законопроекте меры по борьбе с нелегальной иммиграцией.

«Плохая пограничная сделка — это куда хуже, чем вообще никакой пограничной сделки», — написал Трамп на своем сайте Truth Social.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, изначально занявший свое место благодаря лояльности Трампу, также говорил, что в нынешнем виде у законопроекта, который готовят сенаторы, шансов в палате нет.

В субботу Джонсон сказал, что на следующей неделе состоится голосование по законопроекту о помощи Израилю на 17,6 млрд долларов без дополнительных денег Украине.

Конгресс с осени не может принять новый бюджет на поддержку Украины. За это время ранее выделенные средства почти исчерпались и объемы американской военной помощи Киеву значительно сократились.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC