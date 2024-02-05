Из соображений безопасности российскому моряку отказывают в высадке в порту Мерсрагс

В отношении моряка у капитана судна

взято гарантийное письмо о том, что иностранец не сойдет на берег во время стоянки судна в порту.

Как уже сообщалось, с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Служба госбезопасности (VDD) в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной в пунктах пересечения восточной границы Латвии осуществляет усиленный контроль за въезжающими в Латвию иностранцами.

Во время проверки VDD, получив информацию, свидетельствующую о созданных иностранным гражданином рисках для национальной безопасности Латвии, дает пограничной охране рекомендацию запретить иностранному гражданину въезд в Латвию.

Иностранные граждане, желающие въехать в Латвию из России или Беларуси, проверяются независимо от их государственной принадлежности.

Въезд в Латвию в основном запрещен иностранцам, в том числе гражданам Украины, которые своей деятельностью и публичными высказываниями поддерживают агрессию и интересы России, а также причастны к различным преступным действиям, указали в службе.

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