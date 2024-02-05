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В Риге хулиганы-активисты снова спускают воздух у шин неэкологичных автомобилей

rus.tvnet.lv
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Шина. Иллюстративное фото.
Шина. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В минувшие выходные в Риге вновь поработали хулиганы, которые из шин нескольких автомобилей выпустили воздух, свидетельствует информация, распространившаяся в соцсетях.

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По словам активистов, пострадали 16 внедорожников. Объясняется - это потому, что эти автомобили неэкологичны.

В свою очередь в Госполиции начат процесс об административных нарушениях за нарушение общественного порядка.

Полиция сейчас выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, которые могут быть связаны с произошедшим. Призываем каждого, кто заметит подозрительные действия у автомашин, позвонить по номеру 110.

Как уже сообщалось, в октябре прошлого года в Риге действовали эти же хулиганы.

Как и в этом году, в прошлом году возле машин лежали подписанные листовки The Tyre Extiguishers со ссылкой на сайт активистов.

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