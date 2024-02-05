В Риге хулиганы-активисты снова спускают воздух у шин неэкологичных автомобилей

В минувшие выходные в Риге вновь поработали хулиганы, которые из шин нескольких автомобилей выпустили воздух, свидетельствует информация, распространившаяся в соцсетях.
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Valsts policijā uzsākts administratīvo pārkāpumu process par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Policija šobrīd skaidro notikušā apstākļus, t. sk. personas, kas varētu būt saistītas ar notikušo.— Valsts policija (@Valsts_policija) February 5, 2024
Aicinām ikvienu, pamanot aizdomīgas darbības pie spēkratiem, zvanīt 110!
По словам активистов, пострадали 16 внедорожников. Объясняется - это потому, что эти автомобили неэкологичны.
В свою очередь в Госполиции начат процесс об административных нарушениях за нарушение общественного порядка.
Полиция сейчас выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, которые могут быть связаны с произошедшим. Призываем каждого, кто заметит подозрительные действия у автомашин, позвонить по номеру 110.
Как уже сообщалось, в октябре прошлого года в Риге действовали эти же хулиганы.
Как и в этом году, в прошлом году возле машин лежали подписанные листовки The Tyre Extiguishers со ссылкой на сайт активистов.