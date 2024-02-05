В Риге хулиганы-активисты снова спускают воздух у шин неэкологичных автомобилей

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Valsts policijā uzsākts administratīvo pārkāpumu process par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Policija šobrīd skaidro notikušā apstākļus, t. sk. personas, kas varētu būt saistītas ar notikušo.

Aicinām ikvienu, pamanot aizdomīgas darbības pie spēkratiem, zvanīt 110! — Valsts policija (@Valsts_policija) February 5, 2024

По словам активистов, пострадали 16 внедорожников. Объясняется - это потому, что эти автомобили неэкологичны.

В свою очередь в Госполиции начат процесс об административных нарушениях за нарушение общественного порядка.

Полиция сейчас выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, которые могут быть связаны с произошедшим. Призываем каждого, кто заметит подозрительные действия у автомашин, позвонить по номеру 110.

Как уже сообщалось, в октябре прошлого года в Риге действовали эти же хулиганы.

Как и в этом году, в прошлом году возле машин лежали подписанные листовки The Tyre Extiguishers со ссылкой на сайт активистов.