Части сотрудников NEPLP необходимо отличное знание русского языка

NEPLP ознакомился с находящимися на рассмотрении в Сейме поправками к закону о труде, предусматривающими лишь отдельные группы профессий, для которых работодатель будет вправе требовать владения русским языком.

В совете пояснили, что упомянутые поправки к закону могут существенно повлиять на обеспечение функций NEPLP и надзор за информационным пространством с учетом того, что в соответствии с нормами закона об электронных СМИ совет осуществляет мониторинг деятельности электронных СМИ и обобщает его результаты, при этом в мониторинг входит надзор за распространяемым электронными СМИ контентом и на русском языке.

Кроме того, в соответствии со своей компетенцией NEPLP проводит проверки аудио- и аудиовизуального контента на различных сайтах, где чаще всего информация размещена именно на русском языке.

Таким образом, с целью обеспечения выполнения установленных действующим законодательством функций совета и защиты информационного пространства Латвии для выполнения отдельных обязанностей сотрудникам секретариата NEPLP необходимо отличное знание русского языка, без которого невозможно полноценно выполнять трудовые обязанности.

В NEPLP пояснили, что речь идет только об отдельных сотрудниках в департаменте мониторинга, в обязанности которых входит мониторинг и анализ русскоязычного контента, но от других сотрудников секретариата NEPLP знание русского языка не требуется.

Совет подчеркивает, что поддерживает укрепление употребления государственного языка и внесение предлагаемых депутатами поправок в закон о труде. Однако с учетом указанных выше соображений совет просит предусмотреть в законопроекте исключение, которое позволит NEPLP требовать от претендентов на отдельные позиции знания русского языка.

Как сообщалось, Сейм концептуально поддержал поправки к закону о труде, призванные укрепить использование государственного языка на рынке труда.

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