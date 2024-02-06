Травля или справедливость? Звезда фильма "Холоп" лишился роли в сериале HBO

А самое страшное, что война и кровопролитие с любой стороны напоминает нам о том, как далеко человечество находится от всемирного единства и любви. Сохрани Боже жизни всех тех, кто сейчас в опасности!", - написал актёр 25 февраля 2022 года.

Как пишет Deadline Hollywood, "публичных упоминаний о том, что Бикович поддерживает кремлёвское вторжение в Украину, нет". "Однако он его не осудил в 2022 году и не сделал этого после появления осуждающего его видео", - сказано в публикации.

Сам Бикович также подтвердил информацию о том, что покинул актёрский состав третьего сезона сериала "Белый лотос". По словам актёра, влияние внешних обстоятельств начинает влиять на творческие решения - это приводит к "торжеству абсурда и поражению искусства".

"Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества.

Я был бы рад сниматься в "Белом лотосе" - сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако моё участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы", - написал актёр.

"Белый лотос" - американский комедийно-драматический телесериал, в каждом сезоне которого рассказывается об отдыхающих в разных уголках мира богатых туристах. Сериал получил 15 премий "Эмми", два "Золотых глобуса", две премии Гильдии киноактеров и другие престижные награды.

Видео: Трейлер сериала "Белый лотос"

Съёмки третьего сезона начнутся в феврале на Самуи, Пхукете и в Бангкоке (Таиланд), а премьера запланирована на 2025 год.

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