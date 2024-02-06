Травля или справедливость? Звезда фильма "Холоп" лишился роли в сериале HBO

Сербский актёр Милош Бикович не будет участвовать в съёмках третьего сезона сериала американского канала HBO "Белый лотос" (White Lotus). Об этом сам актёр сообщил на своей странице в Instagram.
Милош Бикович родился 13 января 1988 года в Белграде. После знакомства с Никитой Михалковым на Московском кинофестивале его пригласили сыграть в фильме "Солнечный удар", после чего началась его российская кинокарьера. В России Бикович стал известен благодаря участию в сериале "Отель Элеон", а также в фильмах "Духless 2", "Лёд", "Холоп" и "Отель Белград".
В 2021 году Бикович получил российское гражданство, а в 2018-м президент России Владимир Путин вручил ему медаль Пушкина, которую российские власти присуждают иностранцам за достижения в области культуры и искусства.
В середине января стало известно, что Бикович снимется в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос" - серб прошёл кастинг на эпизодическую роль инструктора йоги из России по имени Валентин. Однако в конце прошлой недели стало известно, что американская компания HBO расторгла контракт с сербским актёром. Теперь эпизоды с его участием будут переработаны.
HBO прекратил работу с актёром после того, как в конце января участие Биковича в сериале раскритиковал МИД Украины, отмечает Deadline.
Кроме того, ведомство опубликовало ролик, в котором утверждается, что Бикович участвовал в телесъёмках, проходивших в аннексированном Крыму и снимался в фильмах российских пропагандистов.
Пост заканчивается обращением к компании HBO: "Для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное законодательство?"
Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024
📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp
Бикович неоднократно ездил в Крым, в том числе для съёмок в российско-сербском фильме "Балканский рубеж". В 2019 году он заявил, что украинские власти запретили ему въезд на территорию Украины, что может быть связано с посещением аннексированного Россией полуострова.
Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Бикович опубликовал в Instagram пост с детскими воспоминаниями о войне в его родной Сербии и белым квадратом.
"Хотелось бы чтобы войн не было... Наивно, я знаю. Мне было 3 года, когда в моей стране развязалась война. Мне было 5, когда развязалась другая. Мне было 11, когда нас бомбили. Я знаю насколько война страшная. Мы прошли через похожую ситуацию, но их нельзя сравнивать. В каждом конфликте свои обстоятельства.
А самое страшное, что война и кровопролитие с любой стороны напоминает нам о том, как далеко человечество находится от всемирного единства и любви. Сохрани Боже жизни всех тех, кто сейчас в опасности!", - написал актёр 25 февраля 2022 года.
Как пишет Deadline Hollywood, "публичных упоминаний о том, что Бикович поддерживает кремлёвское вторжение в Украину, нет". "Однако он его не осудил в 2022 году и не сделал этого после появления осуждающего его видео", - сказано в публикации.
Сам Бикович также подтвердил информацию о том, что покинул актёрский состав третьего сезона сериала "Белый лотос". По словам актёра, влияние внешних обстоятельств начинает влиять на творческие решения - это приводит к "торжеству абсурда и поражению искусства".
"Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества.
Я был бы рад сниматься в "Белом лотосе" - сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако моё участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы", - написал актёр.
"Белый лотос" - американский комедийно-драматический телесериал, в каждом сезоне которого рассказывается об отдыхающих в разных уголках мира богатых туристах. Сериал получил 15 премий "Эмми", два "Золотых глобуса", две премии Гильдии киноактеров и другие престижные награды.
Видео: Трейлер сериала "Белый лотос"
Съёмки третьего сезона начнутся в феврале на Самуи, Пхукете и в Бангкоке (Таиланд), а премьера запланирована на 2025 год.
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