Видео ⟩ В сюжет СМИ о нелегальной миграции в США попала женщина, которая выбросила латвийский паспорт

В прошлом году более двум с половиной миллионам нелегальных мигрантов было отказано во въезде в США с территории Мексики. Быстрее всего росло число китайских нелегалов.

За четыре дня съемок сюжета через дыру в заборе на границе Мексики и США нелегально проникли более 600 мигрантов. Ответственные за пограничный контроль даже не попытались их задержать.

Ведущий программы утверждает, что съемочная группа столкнулась с мигрантами из Индии, Вьетнама, Афганистана и других стран.

В одном из моментов, когда камера фокусируется на месте, через которое нелегальные мигранты проникают в США, можно увидеть, как перед пересечением границы женщина бросает в кусты паспорт и удостоверение личности Латвийской Республики.

Видео: Сюжет передачи 60 minutes (на английском языке)

TVNET обратился в Министерство иностранных дел, чтобы узнать, сколько граждан Латвии в последнее время пытались нелегально въехать в США.

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