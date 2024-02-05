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Будут затоплены обширные территории: VUGD предупреждает о повышении уровня воды в Лиелупе

LETA
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Лиелупе
Лиелупе Фото: Evija Trifanova/LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждает о повышении уровня воды в Лиелупе, сообщили агентству LЕТА в VUGD.

В службе пояснили, что в верховьях Лиелупе ломается и идет лед. В ближайшее время в Лиелупе повысится уровень воды, в результате будут затоплены обширные территории.

VUGD призывает проявлять осторожность при передвижении по территориям, находящимся под угрозой наводнения.

Предупреждение действует до 14:00 среды, 7 февраля.

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