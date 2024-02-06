Мегапроект "Газпрома" будет финансироваться из средств Российского фонда национального благосостояния. Указывается, что до сих пор средств на строительство газоперерабатывающего комплекса "Газпрома" под Санкт-Петербургом не хватает, поэтому необходимо привлекать государственные резервы.
В результате санкций этот проект потерял зарубежное финансирование и главного зарубежного партнера - немецкий концерн Linde. Именно поэтому правительство России решило, что "Газпрому" будет выделено 900 миллиардов рублей (9,27 миллиарда евро).
На заводе в Усть-Луге планируется перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа, что позволит вывести на рынок 13 миллионов сжиженного природного газа и три миллиона тонн полиэтилена. Два года назад проект уже получил государственное финансирование - 10 миллиардов долларов, которое должно было покрыть четверть затрат на строительство, оценивавшихся тогда в 40 миллиардов долларов.
Изначально комплекс в Усть-Луге планировался как один из крупнейших проектов такого типа в мире. Он также должен был стать самым мощным проектом по производству сжиженного природного газа в Северо-Западной Европе. Работа газоперерабатывающего завода частично должна была начаться в четвертом квартале 2023 года, а полностью он должен был начать работу в конце 2024 года.
Однако после начала войны в Украине из проекта вышел Linde, с которым был заключен договор на проектирование и строительство комплекса. Теперь планируется, что новый завод может начать работу только в 2026-2028 годах.
У самого "Газпрома" нет средств, чтобы покрыть все расходы по строительству. С потерей европейского рынка показатели экспорта "Газпрома" упали до уровня 1985 года. 30 июня 2023 года стало известно, что потери "Газпрома" достигли триллиона рублей (10,2 миллиарда евро), и чтобы избежать банкротства, "Газпром" был вынужден потратить две трети своих резервов.
Чтобы сохранить деятельность компании, власти резко подняли тарифы на газ для жителей России. С июля 2024 года тарифы будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года - еще на 8,2%. В результате этого в течение двух лет жителям придется считаться с ростом цен на газ в размере 20%, а с начала войны - на 34%.
В 2025 году "Газпром" может понести еще триллион рублей убытков из-за снижения прибыли, увеличения налоговой нагрузки и необходимости финансирования программы газификации. По мнению экспертов, у "Газпрома" больше не будет серьезного экспорта, но расходы останутся на нынешнем уровне.
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