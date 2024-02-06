У самого "Газпрома" нет средств, чтобы покрыть все расходы по строительству. С потерей европейского рынка показатели экспорта "Газпрома" упали до уровня 1985 года. 30 июня 2023 года стало известно, что потери "Газпрома" достигли триллиона рублей (10,2 миллиарда евро), и чтобы избежать банкротства, "Газпром" был вынужден потратить две трети своих резервов.

Чтобы сохранить деятельность компании, власти резко подняли тарифы на газ для жителей России. С июля 2024 года тарифы будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года - еще на 8,2%. В результате этого в течение двух лет жителям придется считаться с ростом цен на газ в размере 20%, а с начала войны - на 34%.

В 2025 году "Газпром" может понести еще триллион рублей убытков из-за снижения прибыли, увеличения налоговой нагрузки и необходимости финансирования программы газификации. По мнению экспертов, у "Газпрома" больше не будет серьезного экспорта, но расходы останутся на нынешнем уровне.

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