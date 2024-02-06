Таллинн - 17-й в топе городов по уровню качества жизни. На каком месте Рига?

В рейтинге Таллинн опережает, например, Берлин (44-е место), Стокгольм (42-е место), Осло (20-е место). В первую тройку входят Гаага (Нидерланды), Эйндховен (Нидерланды), Люксембург. Из ближайших к Таллинну городов Хельсинки на 7-м месте, Копенгаген - на 10-м, Вильнюс - на 36-м, Рига - на 88-м.

С использованием метода краудсорсинга, с привлечением волонтеров собирается и анализируется информация, включающая расходы на жилье, воспринимаемый уровень преступности, качество здравоохранения, транспорта, а также другие показатели, имеющие важное значение при оценке уровня жизни. База данных предлагает обзор условий жизни в разных городах в реальных условиях.

Numbeo - крупнейшая в мире база данных на тему стоимости и качества жизни, которая собирает данные уже более 15 лет.

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