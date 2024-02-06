В ближайшие дни широкая общественность еще раз ознакомится со списком компаний, которые продолжают экспортировать продукцию в Россию и Беларусь. Подобную инициативу продвигает Министерство экономики, ее также поддерживает Торгово-промышленная палата Латвия, сообщает программа TV3 ziņas.
Видео ⟩ Передача: будет опубликован новый список компаний, продолжающих экспортировать в РФ и Беларусь
Есть компании, которые продолжают торговать с Россией и Беларусью, но не афишируют это, поэтому Минэкономики намерено вновь обнародовать список тех коммерсантов, которые экспортируют товар в Россию и Беларусь.
Однако летом прошлого года публикация такого списка не состоялась, так как в него попал весь 2022 год.
Поэтому в том списке были и известные компании, которые прекратили сотрудничество со странами-агрессорами после полномасштабного вторжения России, а также помогали Украине.
Теперь будет составлен обновленный список, в нем также будет предусмотрена возможность для торговцев добавить в него свое объяснение ситуации.
Ожидается, что список будет опубликован в ближайшие дни.
Видео: Сюжет программы TV3 ziņas
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