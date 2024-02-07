Медиаскандал в Украине: журналисты сами нашли, кто их прослушивал. Это оказалась СБУ

Кто заказчик?

Бодрый тон этого заявления может свидетельствовать о том, что Служба безопасности считает инцидент исчерпанным с момента отставки главы департамента, проводившего операцию против Bihus.info.

Проблема состоит в том, что так не считают сами журналисты.

«Этой отставкой Служба фактически признает, что она это все сделала, но… меня не оставляет чувство, что Семенченко уволили не за то, что он устроил все это шапито со скрытыми камерами в спальнях и (дурацкими) видео по „сливным бачкам“. Уволили его за то, что он „спалился“», — говорит в расследовании Bihus.info Денис Бигус.

Вопрос, который он ставит в финальном монологе опубликованного в понедельник фильма, — кто был инициатором и заказчиком слежки за журналистами и прослушивания их телефонов.

Денис Бигус дает понять, что не верит в то, что вся операция была «самодеятельностью» сотрудников ДЗНГ: «Представить себе такую масштабную операцию несанкционированной невозможно».

«Значит, вариант второй. Кто-то пришел и приказал, причем так, чтобы в дело впрыгнул сам начальник департамента, десятки технарей и оперативников. И тут прямо минимум вариантов, кто бы это такой влиятельный мог быть, правда?» — говорит Денис Бигус.

Он дает понять, что считает заказчиком преследования не названных им прямо фигурантов Офиса президента. Подобные версии озвучивались в украинских СМИ и раньше.