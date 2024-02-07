НАТО нужно готовиться к войне с РФ? Запад меняет стратегию

Однако Нико Ланге фиксирует изменение стратегии Запада в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, намеченной на середину февраля. Эти изменения обусловлены текущей военной ситуацией в Украине, а также анализом западных военных экспертов, которые учитывают потребности в вооружении собственных ВС.

Важную роль играет "долгосрочное структурированное развитие потенциала украинских вооруженных сил, которым мы сейчас занимаемся", пояснил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг (Christian Freuding) в недавнем интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Приоритет: поставки высокотехнологичного вооружения

Украинские вооруженные силы сообщают об успехах в борьбе с превосходящими их ВС РФ за счет прицельных авиаударов по российским радиолокационным станциям, базам и маршрутам снабжения в Крыму и на юге Украины. В начале февраля главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул в беседе с телеканалом CNN, что "беспилотные системы - такие как дроны, - а также другие современные виды оружия представляют собой лучший способ для Украины избежать втягивания в окопную войну, где у нее нет преимущества". Это значит, что для полусотни стран - союзниц Украины во главе с США приоритетом должна стать именно поставка Киеву высокотехнологичного оружия.

С начала февраля США поставляют украинской армии высокоточные бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB производства Boeing-Saab с радиусом действия 150 километров. Это означает, что основной маршрут снабжения российской армии на прибрежной полосе между Крымом и южным украинским городом Мариуполем сейчас находится в зоне досягаемости украинцев. Нико Ланге подтвердил это DW, ссылаясь на источники в сфере безопасности.

Киев более года надеялся получить высокоточное оружие. "В данный момент происходит несколько вещей, которые идут в правильном направлении (с точки зрения Украины. - Ред.)", - говорит Ланге в интервью DW. Дойдут ли изменения в стратегии, продвигаемые западными и украинскими военными, также до политиков в Европе, которые должны будут, в конечном счете, на годы обеспечить финансирование поставок вооружений в Украину и повышение производственных мощностей европейской оборонной индустрии, пока не совсем ясно, резюмирует Ланге.