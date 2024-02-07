Кандидат в премьеры Грузии обвинил Украину в попытке втянуть страну в войну

Как сообщалось, правящая партия "Грузинская мечта" на состоявшемся в четверг съезде поддержала лидера партии Ираклия Кобахидзе, известного своим скептическим отношением к Западу, на должность премьер-министра.

Кобахидзе уже заявил, что Европа и США хотят втянуть Грузию в российско-украинскую войну, а его выдвижение на пост премьера вызовет замешательство у многих на Западе.

Выдвижение 45-летнего политика на пост премьера вызывает подозрения, что "Грузинская мечта" ориентирует страну в сторону России.

"Ираклий Кобахидзе имеет мандат Конгресса баллотироваться на пост премьер-министра", - заявил на форуме бывший глава правительства Ираклий Гарибашвили, который объявил о своей отставке в прошлый понедельник.

Изменения в правительстве произошли через месяц после возвращения в политику влиятельного олигарха Бидзина Иванишвили. Иванишвили - богатейший человек страны, разбогатевший в России, - до сих пор не имел официальной политической позиции.

В декабре он стал почетным председателем "Грузинской мечты", и аналитики уже предсказывали, что это ознаменовало грядущие политические перемены.

Ограничение власти олигархов является одним из нескольких требований, которые Европейский Союз поставил перед Грузией, чтобы она могла добиться прогресса на пути европейской интеграции.

Парламентские выборы в Грузии ожидаются в октябре. Бывший премьер-министр, который теперь сменил Кобахидзе на посту лидера партии, пообещал привести партию к "громкой победе".

Кобахидзе был спикером парламента с 2016 по 2019 год.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!