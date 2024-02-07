Кандидат в премьеры Грузии обвинил Украину в попытке втянуть страну в войну

Ираклий Кобахидзе, кандидат на пост премьер-министра Грузии, заявил во вторник, 6 февраля, что Украина хочет распространить войну на территорию Грузии. Это произошло после того, как власти конфисковали грузовик со взрывчаткой, который направлялся в Россию, сообщает международное информационное агентство Reuters.
Служба государственной безопасности Грузии объявила в понедельник о конфискации секретного груза взрывчатки, направлявшегося в российский город Воронеж. Взрывчатку спрятали в партии автомобильных аккумуляторов, которую везли из Украины через Румынию, Болгарию и Турцию.
Случившееся может напомнить подрыв Крымского моста в октябре 2022 года, который, по словам Москвы, был осуществлен Киевом с использованием взрывчатки, спрятанной в грузовике, отправленном из Украины по длинному маршруту через третьи страны.
"Это еще раз подтверждает то, что высокопоставленные чиновники украинского правительства открыто говорили о том, что они хотели и, наверное, до сих пор хотят - второго фронта в нашей стране", - цитирует Interpressnews слова кандидата в премьеры Грузии Иралкия Кобахидзе.
В посольстве Украины заявили, что изучают обвинения грузинской службы безопасности "о причастности украинских граждан к незаконной деятельности", и призвали Тбилиси не политизировать инцидент.
В марте прошлого года посол Украины в Грузии был отозван для консультаций из-за разногласий между двумя странами. Позже он был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским, оставив посольство во главе дипломата более низкого ранга.
Как сообщалось, правящая партия "Грузинская мечта" на состоявшемся в четверг съезде поддержала лидера партии Ираклия Кобахидзе, известного своим скептическим отношением к Западу, на должность премьер-министра.
Кобахидзе уже заявил, что Европа и США хотят втянуть Грузию в российско-украинскую войну, а его выдвижение на пост премьера вызовет замешательство у многих на Западе.
Выдвижение 45-летнего политика на пост премьера вызывает подозрения, что "Грузинская мечта" ориентирует страну в сторону России.
"Ираклий Кобахидзе имеет мандат Конгресса баллотироваться на пост премьер-министра", - заявил на форуме бывший глава правительства Ираклий Гарибашвили, который объявил о своей отставке в прошлый понедельник.
Изменения в правительстве произошли через месяц после возвращения в политику влиятельного олигарха Бидзина Иванишвили. Иванишвили - богатейший человек страны, разбогатевший в России, - до сих пор не имел официальной политической позиции.
В декабре он стал почетным председателем "Грузинской мечты", и аналитики уже предсказывали, что это ознаменовало грядущие политические перемены.
Ограничение власти олигархов является одним из нескольких требований, которые Европейский Союз поставил перед Грузией, чтобы она могла добиться прогресса на пути европейской интеграции.
Парламентские выборы в Грузии ожидаются в октябре. Бывший премьер-министр, который теперь сменил Кобахидзе на посту лидера партии, пообещал привести партию к "громкой победе".
Кобахидзе был спикером парламента с 2016 по 2019 год.
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