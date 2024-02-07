Ветераны против новичков: основные конкуренты подали списки на выборы в ЕП

Предстоит борьба между новичками, которые еще не представлены в Европарламенте, и теми, кто работает в Брюсселе уже несколько сроков. Срок подачи списков кандидатов на выборы в Европарламент, которые пройдут в Латвии 8 июня, заканчивается 9 февраля.

Ко вторнику, 6 февраля, списки кандидатов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на девять мест в Европарламенте подали девять политических сил: "Для развития Латвии", "Стабильности!", "Прогрессивные", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Согласие", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство" и "Объединенный список".

Как сообщил пресс-секретарь ЦИК Андрей Вайварс, о намерении подать списки сообщили также партии "Сила народной власти", "Латвия на первом месте", "Суверенная власть", "Младолатыши" и "Движение "За!"".

Опыт предыдущих выборов показал, что, за редким исключением, партии могут рассчитывать на один или два мандата в Европарламенте, однако несколько партий заявили, что надеются получить не менее трех мест.

На выборах в 2019 году за восемь мест, которые тогда были у Латвии, боролись 16 партий, из них прошли кандидаты пяти. Это объясняет, почему партии делают большой упор на лидеров своих списков, ставя под первым номером своих самых влиятельных представителей, как это сделало "Новое Единство", список которого возглавляет исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, и Нацобъединение, в списке которого под первым номером будет баллотироваться один из вице-президентов Европарламента Роберт Зиле.

Список "Согласия" вновь возглавляет сопредседатель партии, евродепутат Нил Ушаков, а список "Для развития Латвии" - евродепутат Ивар Иябс.

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