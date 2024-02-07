Видео ⟩ Песня Испании для "Евровидения" возмутила феминисток

На конкурсе "Евровидение", который пройдет в шведском городе Мальмё в мае, Испанию будет представлять песня Zorra испанской электро-поп-группы Nebulossa. Название трека по-испански означает "лиса", а также "уличная девка".

Песня была выбрана жюри и телеаудиторией в рамках национального отбора, который был показан на общественном телевидении TVE в субботу вечером.

После нацотбора видеозапись этой песни была просмотрена на YouTube-канале TVE 2,5 миллиона раз.

"Меня часто называли "зоррой". Эта песня - способ превратить это слово во что-то красивое", - сказала TVE вокалистка группы, 55-летняя Мария Блас.

Многие феминистские организации не согласились, а некоторые призвали Испанию выбрать для "Евровидения" другую песню.

Песня "оскорбляет женщин по признаку пола", заявили в Феминистском движении Мадрида. Там добавили, что "абсурдно" предполагать, что "непрерывное повторение" этого слова может "расширить возможности" женщин.

Министр равноправия Испании Ана Редондо Гарсиа сказала, что это "веселая песня, которая ломает стереотипы".

Премьер-министр-социалист Педро Санчес, самопровозглашенный феминист, заявил частному телеканалу La Sexta, что песня ему понравилась.

"Феминизм не только справедлив, он может быть веселым, и такого рода провокации должны исходить от культуры", - добавил Санчес.

Европейский вещательный союз (EBU), который организует конкурс песни "Евровидение", пришел к выводу, что текст песни Zorra не нужно менять и она может участвовать в конкурсе, поскольку "название имеет много интерпретаций".

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