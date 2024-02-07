Удар по импортерам РФ: важный китайский банк прекращает обслуживать россиян

По их словам, китайский банк начал объявлять о приостановке операций с российскими клиентами на прошлой неделе. Решение было принято незадолго до празднования китайского Нового года 10 февраля, за которым последуют длинные каникулы. Это означает, что экспортировать товар будет невозможно как минимум до марта. Из-за этого ряд сделок для ряда российских компаний был приостановлен.

Приостановка расчетов не зависит от платежной системы – транзакции остановлены как через SWIFT, так и через российскую систему СПФС и китайскую CIPS.

"Даже если поток денег через национальные системы не виден американцам или европейцам, его все равно можно увидеть в финансовых отчетах, которые можно запросить на Западе", - сказал один из предпринимателей.

Еще в декабре Chouzhou Commercial Bank предупредил, что прекратит оплату некоторых товаров, ввоз которых в Россию запрещен международными санкциями. Однако в течение нескольких недель банк приостановил все виды платежей, независимо от категории товара или валюты сделки.