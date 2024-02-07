Удар по импортерам РФ: важный китайский банк прекращает обслуживать россиян

Китайский банк Chouzhou Commercial Bank, который использовался российскими импортерами в качестве основного расчетного центра, прекратил операции с российскими клиентами, сообщают "Ведомости" со ссылкой на бизнесменов, представителей бизнес-ассоциаций и финансовых консультантов.
По их словам, китайский банк начал объявлять о приостановке операций с российскими клиентами на прошлой неделе. Решение было принято незадолго до празднования китайского Нового года 10 февраля, за которым последуют длинные каникулы. Это означает, что экспортировать товар будет невозможно как минимум до марта. Из-за этого ряд сделок для ряда российских компаний был приостановлен.
Приостановка расчетов не зависит от платежной системы – транзакции остановлены как через SWIFT, так и через российскую систему СПФС и китайскую CIPS.
"Даже если поток денег через национальные системы не виден американцам или европейцам, его все равно можно увидеть в финансовых отчетах, которые можно запросить на Западе", - сказал один из предпринимателей.
Еще в декабре Chouzhou Commercial Bank предупредил, что прекратит оплату некоторых товаров, ввоз которых в Россию запрещен международными санкциями. Однако в течение нескольких недель банк приостановил все виды платежей, независимо от категории товара или валюты сделки.
Другие китайские банки также ограничили финансовые отношения с российскими партнерами. Кредитная организация, входящая в тройку крупнейших в Китае, закрыла валютные счета нескольких российских компаний. Банк сохранил возможность осуществлять операции в юанях, но требует доказательств того, что лицо, совершающее транзакцию, никак не связано с подсанкционными лицами или компаниями. Также необходимы доказательства того, что товар не предназначен для оборонно-промышленного комплекса или что товар не будет транспортироваться на оккупированный Россией Крымский полуостров, принадлежащий Украине.
Chouzhou Commercial стал основным расчетным центром для российских импортеров благодаря очень выгодному расположению в городе Юй, который является одним из основных логистических узлов экспорта из Китая в Россию.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что с начала года китайские госбанки ограничили работу с российскими клиентами. По крайней мере два крупных банка начали активно проверять своих российских партнеров с целью прекратить сотрудничество с теми, кто работает с российским военно-промышленным комплексом или помогает лицам, попавшим под санкции.
Именно так поступили китайские банки после того, как США пригрозили ввести вторичные санкции в отношении всех иностранных кредитных организаций, которые связаны с поддержкой российского ВПК. Именно поэтому четыре крупнейших китайских банка, опасающиеся потерять доступ к мировому финансовому рынку, ввели очень строгие правила.
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