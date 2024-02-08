Во вторник, 6 февраля, митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений покинул страну, так как срок его вида на жительство истек. В последнюю неделю до его отъезда в руководстве Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) произошли срочные назначения, потребовавшие от служителей церкви быстроты и точного расчета. Rus.Postimees выяснил, что происходило в последние недели в Синоде церкви, когда состоятся выборы митрополита и можно ли ожидать явных изменений в риторике руководителей ЭПЦ МП по политическим вопросам.