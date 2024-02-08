Видео ⟩ Разбитый бусик и полицейский в больнице: новые детали погони за пьяным водителем под Бауской

"Был небольшой пригорок и поворот, этот участок дороги был довольно обледенелым. В аварию попало как виновное лицо, так и автомобиль муниципальной полиции. В результате виновник не пострадал, а сотрудник полиции - в больнице", - указал начальник муниципальной полиции Бауского края Бронислав Островскис.

Очевидцы происшествия рассказывают, что за рулем находился совсем молодой парень. Многие соседи остались без электричества, так как полицейский автомобиль врезался в столб линии электропередач и повредил его.

Виновный водитель, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, после поимки не сопротивлялся.

"Он никуда не убегал, очень спокойно все воспринимал, просил у сотрудника полиции закурить... Еще добавил фразу, что ничего ужасного не было", - рассказал Островскис.

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Напомним, по информации Государственной полиции, 2 февраля 2024 года незадолго до 15:00 в волости Гайлишу Бауского края мужчина 1986 года рождения управлял автомобилем Volvo, находясь в состоянии алкогольного опьянения - в его организме констатировано 1,86 промилле.

Сотрудники муниципальной полиции Бауского края решили остановить автомобиль, однако водитель попытался скрыться. Муниципальная полиция начала преследование на трафарированном автомобиле Toyota.

Водитель Volvo, совершая маневр поворота, не справился с управлением, в результате чего съехал с проезжей части и врезался в столб. Автомобиль полиции также съехал с дороги и врезался в столб.

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