"Сохраню кресло министра": Бришкенс о грядущем решении Сейма по его отставке

Комментируя поданное оппозиционным Национальным объединением предложение о своей отставке, которое Сейм рассмотрит в четверг, Бришкенс в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения выразил уверенность, что должность сохранит.

"Я уверен, потому что партнеры по коалиции, мои однопартийцы, бесчисленные организации отраслевого сотрудничества очень хорошо осознают, какое наследие я получил. Думаю, будет оценено и то, что я не избегал разговоров об этих проблемах", - сказал министр сообщения.

Бришкенс также заявил, что будет в Сейме, когда будет приниматься решение о его отставке, чтобы предоставить информацию о полученных по наследству проблемах, а также чтобы обозначить актуальную ситуацию во многих сферах, в том числе в железнодорожном проекте Rail Baltica, ситуацию с поездами, произведенными на чешском предприятии Škoda Vagonka, а также крупными финансовыми упущениями в Министерстве сообщения и в сфере безопасности дорожного движения.

"Думаю, в этот момент мы уже все прекрасно осознаем, что в транспортной отрасли многое "горит" и сейчас самое важное - мобилизоваться для совместной работы, чтобы эти проблемы решить", - сказал министр.

Как сообщалось, в четверг Сейм принимает решение о выражении недоверия министру сообщения. Оппозиционное Нацобъединение подало предложение о выражении недоверия Бришкену, обосновав его неспособностью министра взять на себя ответственность за руководство отраслью.

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