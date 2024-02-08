Видео ⟩ Жительница Смилтене заболела и была уволена без предупреждения

Иванда рассказывает, что сначала ей приходилось работать целых шесть дней в неделю. Несмотря на то, что владелица магазина искала еще одного коллегу, чтобы сотрудники могли работать сменами, за два месяца ни одна претендентка так и не была принята.

У начальницы Иванда 1 декабря попросили выходной. После него почувствовала, что ухудшилось здоровье, и оказалось, что она заболела Covid-19. Начальница призвала прийти на работу, но Иванда отказалась. 5 декабря семейный врач открыла больничный лист А, а через девять дней открылся больничный лист B.

Вскоре Иванда объявила начальнице дату возвращения на работу, но ответа не получила. Она подала заявку на получение пособия по болезни, но к ее большому удивлению в этом было отказано.

Сотрудница Государственного агентства социального страхования отметила, что Иванда была уволена еще 14 декабря, когда она болела. Несмотря на то, что из-за увольнения пособие по больничному листу B не может быть выплачено, ответственность за первый этап болезни должен взять на себя работодатель, чего, впрочем, начальница Иванды не сделала.

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