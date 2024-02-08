Клинтон назвала Такера Карлсона "полезным идиотом"

"Если вы действительно читаете переводы того, что говорится в российских СМИ, - они над ним смеются. Он как такой щенок", - сказала Клинтон.

"После того, как он был уволен из такого количества СМИ в Соединенных Штатах, я не удивлюсь, если он объявится с контрактом с одним российским СМИ, потому что он полезный идиот", - отметила экс-госсекретарь.

"Он говорит вещи неправдивые, он, как попугай, повторяет всю ложь Владимира Путина об Украине, поэтому я не вижу причин, почему Путин не даст ему интервью", - добавила Клинтон.

Карлсон на этой неделе был в России и сообщил, что вскоре выпустит интервью с Путиным.

Содержание интервью Карлсона пока неизвестно, но учитывая, что он долгое время отстаивает различные аспекты политики Кремля, критики ожидают, что и интервью будет симпатизирующим Москве.

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