Хосам Абу Мери рассказал, как за 30 лет поменялось латвийское общество

"Мое происхождение не имеет ничего общего с Латвией. На последних выборах, например, быть избранным с таким количеством плюсов и с последнего места, и потом стать депутатом. Я думаю, что латвийский народ становится более толерантным".

Абу Мери продолжает: "Они не смотрят на мою родину, происхождение или мой родной язык - они больше смотрят на то, чем я занимаюсь, как сильно я люблю Латвию и так далее.

Думаю, очевидно, что общество стало более терпимо, более открыто, мыслит по-другому, больше опирается на ценности, а не на мнения или стереотипы.

Наша жизнь тоже существенно изменилась, поменялся общий уровень благосостояния в Латвии". Он отмечает, что люди иногда не замечают изменений в сравнении с 90-ми.

"Иногда от людей становится больше жалоб, что все плохо, но все равно это "все плохо" не хуже, чем раньше. Конечно, проблем много, а проблем много везде", - считает министр, называя достигнутое за 30 лет: НАТО, смену валюты, Евросоюз, Шенгенская зона. "Я думаю, мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть такая страна, как Латвия, и такой народ - с богатой культурой и историей".

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