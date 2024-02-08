В Латгале за оборот наркотиков задержаны пять человек

1 февраля полиция задержала в Резекне представителя преступной организованной группы - мужчину 1976 г.р. В результате обысков был изъят товар стратегического назначения - устройство для глушения сигнала GPS и мобильных сетей и около 60 таблеток неизвестного происхождения, возможно, психотропного вещества.

В момент задержания мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

В другом уголовном процессе полиция 2 февраля за незаконное хранение, перемещение и сбыт наркотических веществ задержала мужчину 1990 года рождения, который вместе с гражданином Литвы 1986 года рождения перевозил 200 граммов амфетамина.

Кроме того, 3 февраля во время профилактической проверки полиция задержала в Даугавпилсе мужчину 1983 г.р., у которого находилось два грамма амфетамина, а 6 февраля в Ливани был задержан мужчина 1979 г.р., перевозивший 15 граммов амфетамина.

Как уже сообщалось, в сфере борьбы с наркотиками в Латгале у полиции и в январе были успехи. В Латгале найденная на хуторе метамфетаминовая лаборатория привлекла химика из иностранного государства и до сих пор успела произвести товар на сумму около полумиллиона евро.

В начале января в Даугавпилсе был задержан один человек, который вез в автомобиле под строительным мусором 18 килограммов одурманивающего вещества. Продолжая обследование окрестностей Даугавпилса, на хуторе нашли упомянутую лабораторию, которая работала несколько месяцев.

Всего задержаны три человека, в том числе упомянутое лицо в Даугавпилсе. В розыск объявлены еще два человека, в том числе лицо, приглашенное из-за границы в качестве химика.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!