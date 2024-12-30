В понедельник, 30 декабря, общественный транспорт в Риге будет курсировать по расписанию выходного дня, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
В Риге общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня
Парковками, которые обслуживает Rīgas satiksme, будут работать как и в субботу. Время работы в тарифных зонах A, B, C и D - с 9:00 утра до 17:00 вечера, а в зоне R - с 6:00 утра до полуночи.
30 декабря и в канун Нового года Центр обслуживания клиентов Rīgas satiksme по адресу Stacijas laukums 2 будет работать с 10:00 утра до 18:00. Другие центры обслуживания клиентов будут закрыты.
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