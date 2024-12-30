Политолог: премьеры Словакии и Венгрии начинают влиять на общую политику европейской безопасности

На вопрос, как объяснить потерю доверия канцлера Германии Олафа Шольца в голосовании Бундестага и падение французского правительства, политолог пояснил, что изменения власти связаны с тем, что страны, ранее переживавшие стабильное развитие, столкнулись с рядом проблем, таких как миграция, ее влияние на занятость, а также не менее важным является вопрос квалификации прибывших.

Даукштс также упомянул выход Великобритании из Европейского Союза. По его мнению, все это в целом вызывает во многих странах волны популизма и просоциалистические настроения, которые заметны и в Латвии. Политолог пояснил, что волна популизма и шатание правительств являются логичными. По его мнению, эти страны и общественные настроения будут выступать в роли катализатора для обсуждений о будущем Европы.

Политолог указал, что для будущего Европы важен уровень философского осмысления, так как сначала необходимо разработать философию дальнейшего развития Европы, которая может затронуть и мировую философию, включая глобализм. Это означает, что

в Европе формируется цикл дискуссий, в центре которого один вопрос - будет ли Европа в будущем союзом территорий, союзом национальностей, или же она станет единой властью, управляющей как единый организм, который условно можно сравнить с конфедерацией.

Говоря об Украине, политолог подчеркнул, что Украина является лакмусовой бумажкой для европейской солидарности и сущности Европы. По его мнению, сегодня будущее Европы решается в Украине - украинцы в данный момент платят кровавую цену за будущее Европы.

По словам Даукштса, хотя Европа стремится к миру, невозможно забыть недавнюю пресс-конференцию российского диктатора Владимира Путина, на которой он фактически требует капитуляции Украины.

Он отметил, что имперские настроения среди русских сильны как в самой России, так и в так называемых диаспорах. Россия пытается навязать мнение, что в Латвии также существует своя русская диаспора, однако в настоящее время неясно, насколько глубоко в ней укоренились имперские настроения.

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