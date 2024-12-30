Промосковски настроенные премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начинают влиять на общую политику безопасности Европы. Такое мнение агентству LETA выразил историк и политолог Карлис Даукштс, которого попросили подвести итоги ключевых событий в Европе 2024 года, оказывающих влияние на 2025 год.
Политолог: премьеры Словакии и Венгрии начинают влиять на общую политику европейской безопасности
Он отметил, что риторика как Орбана, так и Фицо связана с обсуждением дальнейшей судьбы Европы и НАТО. На данный момент в этих обсуждениях существуют два лагеря.
Первый лагерь составляют страны и регионы, находящиеся дальше от России, для которых она не представляется "ужасным объектом", с которым нужно бороться и вкладывать в это борьбу деньги. Второй лагерь - это страны Европы, начиная с Финляндии, Швеции, стран Балтии и заканчивая государствами у Черного моря.
Политолог подчеркнул, что у всех этих стран есть свое видение работы Европы и НАТО, а также собственный исторический опыт взаимодействия с Россией, где усиливается агрессивный национализм и, по сути, фашистская идеология. Даукштс отметил, что история позволяет сравнивать режимы. По его мнению,
режим, который в настоящее время формируется в России с "одним фюрером во главе", схож с тем, который существовал в Германии 30-х годов прошлого века, когда страна оказалась в руках одного человека.
По его мнению, речь идет не столько о людях, сколько об общем настроении народа, которое можно наблюдать в России: около 80% поддерживают политику формирования Российской империи в отношении ближайших и отдаленных приграничных стран.
На вопрос, как объяснить потерю доверия канцлера Германии Олафа Шольца в голосовании Бундестага и падение французского правительства, политолог пояснил, что изменения власти связаны с тем, что страны, ранее переживавшие стабильное развитие, столкнулись с рядом проблем, таких как миграция, ее влияние на занятость, а также не менее важным является вопрос квалификации прибывших.
Даукштс также упомянул выход Великобритании из Европейского Союза. По его мнению, все это в целом вызывает во многих странах волны популизма и просоциалистические настроения, которые заметны и в Латвии. Политолог пояснил, что волна популизма и шатание правительств являются логичными. По его мнению, эти страны и общественные настроения будут выступать в роли катализатора для обсуждений о будущем Европы.
Политолог указал, что для будущего Европы важен уровень философского осмысления, так как сначала необходимо разработать философию дальнейшего развития Европы, которая может затронуть и мировую философию, включая глобализм. Это означает, что
в Европе формируется цикл дискуссий, в центре которого один вопрос - будет ли Европа в будущем союзом территорий, союзом национальностей, или же она станет единой властью, управляющей как единый организм, который условно можно сравнить с конфедерацией.
Говоря об Украине, политолог подчеркнул, что Украина является лакмусовой бумажкой для европейской солидарности и сущности Европы. По его мнению, сегодня будущее Европы решается в Украине - украинцы в данный момент платят кровавую цену за будущее Европы.
По словам Даукштса, хотя Европа стремится к миру, невозможно забыть недавнюю пресс-конференцию российского диктатора Владимира Путина, на которой он фактически требует капитуляции Украины.
Он отметил, что имперские настроения среди русских сильны как в самой России, так и в так называемых диаспорах. Россия пытается навязать мнение, что в Латвии также существует своя русская диаспора, однако в настоящее время неясно, насколько глубоко в ней укоренились имперские настроения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!