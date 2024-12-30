Электропоезда до 1 января будут курсировать по графику выходных дней

PV также сообщает, что до 1 января следующего года в связи с праздниками произойдет несколько изменений в расписании поездов. Будут отменены и перенесены некоторые рейсы на маршрутах в Елгаву, Лиепаю, Мадону, Гулбене, Индру, Сигулду, Цесис и Валмиеру.

При этом в предпраздничные и праздничные дни вместо обычных трехвагонных составов на самых протяженных маршрутах будут курсировать составы из шести вагонов.

Ознакомиться с актуальными изменениями пассажиры могут на сайте vivi.lv и в мобильном приложении Vivi.

Компания PV была создана в 2001 году путем выделения внутренних пассажирских перевозок из функций VAS Latvijas dzelzceļš (LDz). Изначально PV была дочерней компанией LDz, но в октябре 2008 года стала государственным предприятием.

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