За три года в IKVD поступило три жалобы на участие священников в школьных мероприятиях

Одно из них поступило в этом учебном году, а еще по одному - в прошлом и в 2022/2023 учебном году.

Заявления касались трех разных школ, но IKVD не раскрывает, какие именно это школы.

Школы чаще всего объясняют проведение подобных мероприятий европейскими христианскими традициями, связанными, например, с Адвентом и Рождеством.

Каждая школа автономна и одновременно несет ответственность за организуемые или поддерживаемые ею мероприятия, включая их соответствие критериям, установленным в государственных директивах по образованию учащихся, и особенностям возрастного этапа развития учащихся, подчеркивает IKVD.

Если священники приглашаются на мероприятие, обязательное для посещения учащимися, директор школы должен убедиться, что родители несовершеннолетних учащихся не возражают против участия их детей.

Форма, в которой родители подтверждают свой выбор, определяется самой образовательной организацией. В случае спора школа должна быть способна доказать наличие согласия родителей на участие ребенка в мероприятии. Таким образом, согласие следует оформлять письменно, отметили в IKVD.

При поступлении жалобы школа чаще всего должна предоставить объяснение по сложившейся ситуации. Если после оценки предоставленных разъяснений выявляются несоответствия в работе школы, образовательному учреждению дается срок на их устранение с обязательным уведомлением IKVD о выполнении указаний. О выявленных нарушениях информируется также учредитель школы.

После получения информации от школы IKVD в ходе последующей проверки убеждается, что указания выполнены. Если установлено, что указания выполнены частично или не выполнены, IKVD повторно обращается к школе и информирует ее учредителя.

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