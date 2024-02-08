В Эстонии отменили концерт российской певицы Клавы Коки

Организатор концерта Клавы Коки в Таллинне, владелец MJClub Юри Метс, до сегодняшнего дня был уверен, что певица действительно в марте приедет в Эстонию. По его словам, она должна была прилететь в Таллинн из Германии, въехать в страну по действующей шенгенской визе.

"Клава Кока выступит в нескольких клубах в Германии, а потом действительно заедет к нам на денек, чтобы порадовать своими хитами", - прокомментировал приезд в Эстонию Клавы Коки Юри Метс в среду утром, 7 февраля. Он также отметил, что помимо анонсированных весенних концертов в Германии Клава Кока уже там выступала, например, в 2023 году.

Таллиннский организатор отмечает, что понимает беспокойство людей, ведь и в соцсетях, и в СМИ распространяется много противоречивой информации.

"Чтобы нас не стали в чем-то обвинять, сразу отмечу, что Клава Кока имеет все необходимые документы и шенгенскую визу, которую, к слову, она получила недавно", - объясняет Юри Метс.

Что касается этической стороны вопроса - насколько уместно выступление в Эстонии российской суперзвезды во время, когда Россия ведет кровопролитную войну в Украине, - у Метса тоже есть своя позиция.