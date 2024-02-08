В Театре им. Чехова со спектаклями гостит Русский театр Эстонии

Самых юных рижских театралов (3+) порадует интерактивный спектакль "Кто стучится в дверь ко мне..." по стихам Самуила Маршака – 10 февраля в 12:00 и 14:00, а также 11 февраля в 11:00 и 13:00. Герои спектакля – три волшебные старушки – Озорная, Смурная и Добродушная, а также Гласная и Согласный, которые открывают нам Книгу, ведущую в поэтический мир Самуила Маршака. Здесь зрителей встретят и товарищ Житков, и Рассеянный с улицы Бассейной, и эскимосская собака, и детки в клетке – кого тут только нет! А самое главное – в спектакль вовлечены и зрители, как большие, так и маленькие. Все постановки – на русском языке; спектакли в Большом зале будут идти с титрами на латышском языке; для спектаклей в Малом зале обеспечивается краткий пересказ содержания на латышском языке (за этим текстом просим обращаться к капельдинерам или администраторам).