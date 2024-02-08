В Театре им. Чехова со спектаклями гостит Русский театр Эстонии

На этой неделе в Театре им. Чехова будет гостить Русский театр Эстонии, который привозит четыре спектакля. С 8 по 11 февраля в Театре им. Чехова пройдут гастроли Русского театра Эстонии – новые впечатления ожидают и взрослых, и детей.
Уже сегодня вечером, 8 февраля, в 18:00 и в 21:00 молодые актеры Русского театра Эстонии будут ждать зрителей на двух показах спектакля "Строки нового века. Зима", который строится на произведениях современных поэтов. Зрители также смогут прочитать стихи по собственному выбору, так как спектакль создается в живом взаимодействии с публикой и на сцене будет "свободный микрофон".
Название жанра спектакля также призвано поддержать вольную и непринужденную атмосферу – "поэзотусовка" с молодыми актерами. Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.
Завтра вечером – 9 февраля – зрителей ожидает драма "Страх и отчаяние в Третьей империи" в постановке Тимофея Кулябина. Режиссер создал спектакль по мотивам примерно половины пьес из цикла Брехта, включая самые известные – "Жена-диссидентка" и "Шпион". Спектакль расскажет именно о страхе и отчаянии, о коллективном онемении, об отмирании человеческого в тоталитарном обществе.
Ответ на возможный вопрос зрителя: "А зачем мне это смотреть?" – очень простой: чтобы самому не утратить то, что делает нас людьми. Спектакль ориентирован на зрителей от 14 лет. 10 и 11 февраля на Большой сцене Театра им. Чехова будет показан спектакль "Фигаро". Сюжет легендарной комедии Бомарше (1732–1799) "Безумный день, или Женитьба Фигаро", одной из самых изящных и легких классических пьес, полон любовных интриг, пронизан тайнами и разоблачениями, сплетен из забавных ситуаций. Режиссер – хорошо известный рижскому зрителю Сергей Голомазов. Он поставил эту пьесу в Русском театре Эстонии в качестве приглашенного режиссера и уверен, что, несмотря на драматические события, которые переживают Фигаро и Сюзанна, несмотря на опасности, с которыми они столкнутся, эта пьеса праздничная и жизнерадостная. Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет.
Самых юных рижских театралов (3+) порадует интерактивный спектакль "Кто стучится в дверь ко мне..." по стихам Самуила Маршака – 10 февраля в 12:00 и 14:00, а также 11 февраля в 11:00 и 13:00. Герои спектакля – три волшебные старушки – Озорная, Смурная и Добродушная, а также Гласная и Согласный, которые открывают нам Книгу, ведущую в поэтический мир Самуила Маршака. Здесь зрителей встретят и товарищ Житков, и Рассеянный с улицы Бассейной, и эскимосская собака, и детки в клетке – кого тут только нет! А самое главное – в спектакль вовлечены и зрители, как большие, так и маленькие. Все постановки – на русском языке; спектакли в Большом зале будут идти с титрами на латышском языке; для спектаклей в Малом зале обеспечивается краткий пересказ содержания на латышском языке (за этим текстом просим обращаться к капельдинерам или администраторам).
Билеты можно приобрести на сайте Biļešu serviss, а также в кассе Рижского русского театра им. Михаила Чехова по адресу: ул. Калькю, 16.
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