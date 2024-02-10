Фото ⟩ Выбор сделан! Латвию на "Евровидении" представит Донс

Видео: выступление Донса на финале Supernove 2024

В субботу, 10 февраля, десять участников национального отбора на LTV Supernova боролись за возможность представлять Латвию на 68-м международном конкурсе песни "Евровидение" в шведском Мальмё.

Победитель конкурса определялся по сумме голосов зрителей и жюри. Подробные результаты с указанием мест, присвоенных жюри, и результатов зрительского голосования LTV опубликует после финала конкурса. LTV раскроет состав жюри конкурса в мае, когда завершится международный конкурс песни "Евровидение".

Галерея: Финал Supernova 2024

В финале национального отбора Евровидения за путевку на Евровидение боролись Алекс Сильверс, Avéi, Донс, Ecto, Эдвардс Страздиньш, Funkinbiz, Катрина Гупало, группа Papīra lidmašīnas, Saint Levića и дуэт Vēstulēs.

Песня представителя Латвии на "Евровидении" прозвучит во втором полуфинале. Наряду с Латвией в этом году в нем примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Второй полуфинал Евровидения пройдет 9 мая, а финал – 11 мая.

В прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".

Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!