LOBODA выпустила трек о своем главном ориентире в новых реалиях

9 февраля LOBODA представила новую работу накануне мирового тура. Динамичный украиноязычный трек певица дополнила английским соло и посвятила его своему единственному компасу в самые трудные времена - любви.

Видео к песне LOBODA сняла на берегу Индийского океана, ведь именно природная стихия, по мнению артистки, имеет больше всего общего с неукротимой силой любви.

"Даже в самый страшный шторм наш единственный шанс не заблудиться - довериться сердцу как маяку. Mentor - о смелости всегда выбирать любовь, как бы сложно и страшно это иногда ни было. Ведь, в конце концов, только так можно проложить путь к счастью", - комментирует премьеру LOBODA.

Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Накануне нового мирового тура певицы ее поклонники уже активно просят исполнить Mentor в самых отдаленных уголках мира.

Напомним, что весной Светлана Лобода даст концерты в Австралии и США, а совсем скоро объявит даты и европейской части тура.

Трек MENTOR уже доступен на всех стриминговых платформах, а видео уже скоро появится на официальном YouTube-канале LOBODA.

Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Ранее RUS TVNET писал, как в Риге снимали рождественское видео-сюрприз Светланы Лободы.

Аудио: LOBODA - MENTOR

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!