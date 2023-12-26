Текст на латышском и детский хор. Как в Риге снимали видео-сюрприз Светланы Лободы

25 декабря украинская исполнительница LOBODA (Светлана Лобода) презентовала рождественское видео-сюрприз. В его разработке приняли участие более 200 человек, а съемки прошли в одном из старейших мест Риги - Латвийском национальном художественном музее. RUS TVNET рассказывает, как это было!
Латвийский национальный художественный музей был основан еще в 1869 году.
"Выбрана эта локация, потому что в ней много величия. Очень красивый фасад здания. Плюс ко всему внутреннее содержание немаловажно, потому как много искусства находится внутри. Мне кажется, что очень символично было провести съемки здесь", - отметила в интервью RUS TVNET Светлана Лобода.
На этот раз, со слов Светланы, Украина и Латвия вновь объединились, чтобы создать уникальную версию легендарного "Щедрика" (Carol of the Bells) Николая Леонтовича на двух языках - украинском и латышском.
"Пару недель назад я прослушивала все рождественские песни и поняла, что "Щедрик" Леонтовича, бесспорно, мой самый любимый.
Мне захотелось взять классных детей, которые могут спеть "Щедрик" на латышском языке. Я - на украинском", - объяснила LOBODA.
Это официально самая популярная в мире украинская песня, ставшая предвестником и символом Рождества для сотен народов. В рамках проекта удалось объединить более сотни детей из Украины и Латвии.
Участие в съемках приняли известный детский хор Riga Cathedral Boys Choir и ученики Рижской Польской школы им. Иты Козакевич.
Над созданием видео работала команда из Украины и Латвии. Желание создать такое видео было импульсивным и искренним:
"Сегодня, в преддверии Рождества, мы приготовили большой проект для Латвии. Благодарность Латвии за заботу, за любовь, за эти два года жизни, которые мы находимся здесь с моей семьей".
Галерея: Съемки видео-сюрприза Светланы Лободы
Видео: LOBODA & Riga Cathedral Boys Choir - "Щедрик" (Carol of the Bells)
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