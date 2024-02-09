Премьер Эстонии: в Украине победит тот, у кого больше боеприпасов

На встрече с канцлером Австрии Кая Каллас заявила о недостаточности увеличения трат на оборону в странах ЕС.

"Мы, конечно, знаем, что с 1991 по 2021 годы европейская оборонная промышленность выросла на 16,7 процента. При этом американская оборонная промышленность выросла на 60 процентов, российская оборонная промышленность - на 292 процента, а китайская оборонная промышленность более чем на 292 процента - на 500 процентов. Я думаю, что это действительно тревожный сигнал для нашей отрасли. Нам нужно сделать больше, и это также тревожный сигнал для наших стран. Мы должны продолжать инвестировать в оборону и вкладывать больше средств в оборону", - сказала премьер Эстонии в Вене.

Пресс-релиз по итогам визита в Австрию на сайте премьера Эстонии не цитирует эти заявления.

"Мы должны вместе поддерживать Украину столько времени и столько, сколько ей нужно", - сказано в официальном сообщении. В своем Facebook Кая Каллас так же говорит о необходимости продолжения поддержки Украины.

"Моим главным посланием во время моего визита в Австрию было то, что свобода бесценна, но за сохранение свободы всегда есть цена. Лучший способ защитить себя - помочь Украине выиграть войну. Единство - это большой вызов, но вместе мы можем помочь Украине выиграть войну. Победа Украины - это также лучший способ защитить себя", - написала Каллас для своих подписчиков в соцсети.

31 января министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил агентству Bloomberg, что Украина уже в мае-июне рискует не удержать нынешнюю линию фронта, если не получит необходимую помощь от союзников.

На этом фоне стало известно, что парламент США все-таки может принять решение о выделении крупного финансового пакета помощи Украине, который ранее был заблокирован республиканцами.

8 февраля сенат США большинством голосов поддержал рассмотрение законопроекта, который предполагает выделение помощи в размере 95,3 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Теперь сенат может начать полноценное рассмотрение документа и голосование по нему, отмечает NBC News.

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