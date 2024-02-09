Объявленная полицией в розыск Инна найдена мертвой

Предварительная информация не свидетельствует о совершении преступления.

Информация об исчезновении женщины 1976 года рождения была распространена 9 февраля. Полиция сообщила СМИ, что местонахождение женщины не было известно с 7 февраля.

Кроме того, полиция указывала, что она может находиться в Вецмилгрависе или районе Яунциема гатве, на территории садовых домиков.

Выражаем соболезнования близким женщины.

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