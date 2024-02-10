Каждый шаг Карлсона по российской земле сопровождался небывалым ажиотажем в федеральной прессе. Казалось бы, что за странный спектакль? Но это легко объяснить, пишет политик.

Несмотря на войну с «коллективным Западом», Путину очень нужно признание на этом самом Западе.

На протяжении всей своей политической карьеры он отчаянно искал это признание, и на этом признании укрепил свою легитимность внутри России, считает Михаил Ходорковский.

Удивительным образом, для большинства россиян Запад — одновременно объект неприязни и пример для подражания.

В последнее время Кремль растерял многих лояльных ему политиков на Западе, имидж России сильно пошатнулся, а внутреннему потребителю надо все время показывать, что с имиджем у России все в порядке.

И тут появляется Такер Карлсон — самый драгоценный западный алмаз российской пропаганды. Карлсон, который после российского вторжения в Украину неустанно защищал Путина и обвинял собственную страну — США – в том, что это она спровоцировала войну.

Он охотно повторял мантру и про якобы украинские биолаборатории, и о готовности Запада нанести по России ядерный удар.

Тогда российской прессе была дана команда: использовать фрагменты из программ Карлсона как можно больше, крутить их как можно чаще.

И вот, тот самый Карлсон, поддержавший страну и президента, — в Москве, берет интервью у Путина, олицетворяя интерес Запада к российскому президенту.