В 2023 году за незаконное пересечение зеленой границы задержали более 500 человек

В 2022 году за незаконное пересечение зеленой границы было задержано 250 человек, в 2021 году - 458.

С лета 2021 года по 31 декабря прошлого года на латвийско-белорусской границе было задержано 1149 человек, а пресечены попытки незаконно пересечь границу 23 194 человек. В прошлом году большинство задержанных были гражданами Афганистана и Сирии.