В 2023 году за незаконное пересечение зеленой границы задержали более 500 человек

В прошлом году Государственная пограничная охрана (ГПО) задержала за незаконное пересечение зеленой границы 509 человек, в том числе 506 граждан стран, не входящих в Европейский союз, сообщили в ГПО.
В 2022 году за незаконное пересечение зеленой границы было задержано 250 человек, в 2021 году - 458.
Большинство лиц были задержаны на латвийско-белорусской границе.
С лета 2021 года по 31 декабря прошлого года на латвийско-белорусской границе было задержано 1149 человек, а пресечены попытки незаконно пересечь границу 23 194 человек. В прошлом году большинство задержанных были гражданами Афганистана и Сирии.
В последние месяцы количество желающих незаконно проникнуть на территорию Латвии значительно уменьшилось.
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