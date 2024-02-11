"Би-2" опубликовали фото и видео из тюрьмы в Таиланде

"Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне Мы знаем, что причины этого давления - наше творчество, наши взгляды, наша позиция", - написали музыканты.

Миграционная полиция Таиланда задержала группу на неделю, пока 31 января адвокат группы не объявил, что все участники "Би-2" вылетают в Израиль. Еще ранее туда отправился Лева Би-2, имеющий израильское гражданство.

Адвокат группы также прокомментировал, что Россия потребовала депортации трех музыкантов, имеющих только российское гражданство. По данным "Медузы", этими музыкантами были басист Максим Андрющенко, гитарист Андрей Звонков и приглашенный клавишник Глеб Колядин.

Пока группа находилась под стражей, генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что музыкантов следует доставить в Бангкок для "дальнейшей депортации". Пропагандистское "РИА Новости" заявило, что депортация в соответствии с законодательством Таиланда осуществляется прямым рейсом в страну, где был выдан паспорт.

Политик Дмитрий Гудков, хорошо знакомый с музыкантами, заявил, что Соснов лично звонил в миграционную службу и требовал не отпускать музыкантов после уплаты штрафа, а депортировать их в Россию.

По словам Гудкова, ранее дипломат направил властям Таиланда "черный список" музыкантов, выступления которых российские власти хотят запретить, а также добиться их депортации в Россию.

Группа "Би-2" последовательно занимала позицию, осуждающую войну.

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