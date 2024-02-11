"Би-2" опубликовали фото и видео из тюрьмы в Таиланде

Лидер группы "Би-2" Игорь Бортник, он же Лева Би-2, в своем Instagram опубликовал фото и видео из миграционной тюрьмы в Таиланде, где музыканты провели несколько дней после ареста 24 января.
На фото и видео музыкантов видна переполненная камера, где более десяти человек вынуждены спать или сидеть на тонких матрасах на полу. На другом видео членов группы перевозят в специализированной машине, а на другом у Левы снимают отпечатки пальцев.
"Концерты в Таиланде по независящим от нас причинам получились громкими и богатыми на впечатления. О том, что происходило, сказано и написано достаточно. Просто хотим напомнить, что главной ценностью "Би-2" была и остается свобода. Она внутри нас всегда. Боритесь за нее - при любой погоде! До встречи на концертах!", – написал музыкант.
Как сообщалось, участники "Би-2" были задержаны властями Таиланда сразу после концерта в Пхукете 24 января. 26 января они были оштрафованы судом в связи с обвинением в незаконном выступлении. Штраф они заплатили сразу.
Участники "Би-2" упомянули, что причиной задержания стали "неправильные документы, подготовленные организаторами", однако, по их мнению, не меньшую роль сыграло внешнее давление, причиной которого стали взгляды и позиция музыкантов. Музыканты "Би-2" открыто выступили против вторжения РФ в Украину.
"Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне Мы знаем, что причины этого давления - наше творчество, наши взгляды, наша позиция", - написали музыканты.
Миграционная полиция Таиланда задержала группу на неделю, пока 31 января адвокат группы не объявил, что все участники "Би-2" вылетают в Израиль. Еще ранее туда отправился Лева Би-2, имеющий израильское гражданство.
Адвокат группы также прокомментировал, что Россия потребовала депортации трех музыкантов, имеющих только российское гражданство. По данным "Медузы", этими музыкантами были басист Максим Андрющенко, гитарист Андрей Звонков и приглашенный клавишник Глеб Колядин.
Пока группа находилась под стражей, генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что музыкантов следует доставить в Бангкок для "дальнейшей депортации". Пропагандистское "РИА Новости" заявило, что депортация в соответствии с законодательством Таиланда осуществляется прямым рейсом в страну, где был выдан паспорт.
Политик Дмитрий Гудков, хорошо знакомый с музыкантами, заявил, что Соснов лично звонил в миграционную службу и требовал не отпускать музыкантов после уплаты штрафа, а депортировать их в Россию.
По словам Гудкова, ранее дипломат направил властям Таиланда "черный список" музыкантов, выступления которых российские власти хотят запретить, а также добиться их депортации в Россию.
Группа "Би-2" последовательно занимала позицию, осуждающую войну.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!