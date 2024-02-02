С каждым разом условия становились страшнее и страшнее. На Пхукете еще было более-менее терпимо, скажем. Но когда мы приехали в Бангкок и увидели в комнате 80 с чем-то человек, которые лежат на полу штабелями, надо [через них] переступать, чтобы пройти в туалет... Где постоянно включен свет, и ты не знаешь, какое время суток, потому что нет окон, а есть такие маленькие решетки у самого потолка — пыльные, грязные. Ты не понимаешь, там свет солнечный или это ночной фонарь светит.

Во-первых, в любом случае, СИЗО это или тюрьма, или что-то еще — это всегда плохо. Скажем, мы не понимали, почему такое странное наказание, которое становится все жестче и жестче, несмотря на то, что мы заплатили штраф. Мы не могли понять, откуда растут эти руки, ноги. Пока нам просто не рассказали о том, что это заказ русского консула.

Би-би-си: Как вы узнали позицию консульства?

Лёва Би-2: Нам просто честно об этом говорили люди, которые нас держали. Там не было никаких тайн, конкретно говорили, откуда идет приказ.

Лева Би-2 Фото: BBC

Би-би-си: Думаете, что выбрали именно вас или с другими группами такое же может произойти?