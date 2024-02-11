Понедельник будет дождливым; ожидается сильный гололед

По всей стране в силе объявленные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждения об оттепели. В большей части Видземе, а также на севере Курземе и северо-восточной части Латгале в силе оранжевое предупреждение об очень сильном гололеде.

Гололед будет осложнять передвижение. В северных и северо-восточных районах страны ветви деревьев и провода могут гнуться и ломаться под тяжестью льда. Осадки продолжатся во вторник.

Сохранится облачная погода. При умеренном восточном ветре максимальная температура воздуха в понедельник составит 0...+3 градуса, а на севере Видземе не будет теплее -1...-3 градусов.

В Риге в первый день недели также ожидается дождь и гололед, будет дуть умеренный восточный ветер, а температура воздуха повысится до +1...+2 градусов.

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