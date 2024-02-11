Исследование: более половины жителей Латвии недостаточно физически активны

Более половины, или 64%, жителей Латвии не обладают достаточным объемом физической активности, свидетельствуют данные исследования новейшего индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka.
За последние пять лет все больше людей стали малоподвижными - так оценивают себя 11% жителей. В целом каждый пятый, или 22% опрошенных, считает, что физической активности ему изрядно недостаточно, тогда как 42% - что ее немного маловато. Слишком мало двигаются в основном жители после 45 лет и те, кто в целом оценивает свой образ жизни как нездоровый.
Около трети, или 31%, респондентов ответили, что двигаются достаточно, и лишь 2% считают, что физической активности слишком много.
У большинства, или 61%, опрошенных за последний год объем физической активности не изменился, у каждого четвертого, или 24%, он снизился, и только у 12% - возрос.
Чтобы увеличить объем повседневной физической активности, 40% жителей чаще всего предпочитают передвигаться пешком, 26% - ходить на долгие прогулки. Также популярны езда на велосипеде - 19%, гимнастика на дому - 15%, плавание - 12% и бег - 9%. Впрочем, прогулки и гимнастика популярнее среди женщин, а велосипед и бег - среди мужчин.
Семейный врач Янис Дрейманис признает, что когда-то работа была в основном физической, а сейчас все больше профессий связано с долгими часами работы за компьютером, что, конечно, способствует распространению малоподвижного образа жизни. Кроме того, по мере дальнейшего развития технологий эта тенденция будет только нарастать, считает врач, добавляя, что людям во имя своего здоровья и самочувствия неизбежно необходимо больше двигаться.
Семейный врач советует начинать с абсолютного минимума - 15-минутных пауз для активного движения после 45 минут работы за компьютером, работы стоя, обеда вне офиса, совмещенного с короткой прогулкой, и тому подобного.
Он также обращает внимание на то, что последствия малоподвижного образа жизни могут быть действительно серьезными - от различных сердечно-сосудистых заболеваний до сахарного диабета или остеопороза.
Семейный врач отметил, что не всегда нужно ходить в спортивный клуб, чтобы увеличить объем физической активности. Пошевелиться можно и отправившись пешком в ближайший магазин или за ребенком в детский сад.
"Объем активности могут помочь увеличить и современные технологические устройства, инициируя среди членов семьи, коллег по работе или друзей соревнование по количеству пройденных еженедельно шагов. А вот вид спорта стоит выбрать такой, который действительно доставляет удовлетворение - для одного это может быть бег, для другого - катание на велосипеде или волейбол, потому что тогда его будет проще воспринимать как приятную повседневную рутину", - призывает семейный врач.
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