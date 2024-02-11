Исследование: более половины жителей Латвии недостаточно физически активны

За последние пять лет все больше людей стали малоподвижными - так оценивают себя 11% жителей. В целом каждый пятый, или 22% опрошенных, считает, что физической активности ему изрядно недостаточно, тогда как 42% - что ее немного маловато. Слишком мало двигаются в основном жители после 45 лет и те, кто в целом оценивает свой образ жизни как нездоровый.

Около трети, или 31%, респондентов ответили, что двигаются достаточно, и лишь 2% считают, что физической активности слишком много.

У большинства, или 61%, опрошенных за последний год объем физической активности не изменился, у каждого четвертого, или 24%, он снизился, и только у 12% - возрос.

Чтобы увеличить объем повседневной физической активности, 40% жителей чаще всего предпочитают передвигаться пешком, 26% - ходить на долгие прогулки. Также популярны езда на велосипеде - 19%, гимнастика на дому - 15%, плавание - 12% и бег - 9%. Впрочем, прогулки и гимнастика популярнее среди женщин, а велосипед и бег - среди мужчин.