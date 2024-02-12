Высказывания Трампа о НАТО: к каким последствиям они могут привести?

"Контекст" Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Оранжевая черта Фото: BBC

Польша и страны Балтии убеждены, что как только Владимир Путин достигнет своих военных целей в Украине, российская армия восстановит силы и нападет уже на них, возможно, всего через три года.

Их основная надежда связана со статьей 5 Устава НАТО, согласно которой нападение на любую страну альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок.

Другими словами, если Москва решит направить свои танки через границу, скажем, в Эстонию, это вызовет массированный ответ со стороны НАТО, что потенциально может привести к Третьей мировой войне.

Если Трамп станет президентом, уверенность в этом не будет столь однозначной.

В этом и кроется опасность высказываний Трампа. Если потенциальный агрессор, будь то Владимир Путин в Европе или Си Цзиньпин в Южно-Китайском море, начнет сомневаться в приверженности Вашингтона защите союзников, он рискует совершить масштабный просчет.

За примером далеко ходить не надо. Два года назад российская разведка сказала Путину, что Запад будет сидеть сложа руки, если он вторгнется в Украину.

Они ошиблись — и началась катастрофическая война.

Линия Фото: BBC

Оригинал материала на английском языке можно прочитать на сайте BBC News