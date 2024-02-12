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Северная Корея готовит специальный курорт для российских туристов (1)

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Северная Корея готовит специальный курорт для российских туристов
Северная Корея готовит специальный курорт для российских туристов Фото: AFP / Scanpix

В Северной Корее готовится специальный курорт для жителей России. Площадь туристической зоны в местечке Вонсан будет составлять 2,8 квадратных километров. Там будут расположено 17 отелей, 37 гостевых домов, 29 магазинов, четырехкилометровый пляж и другая инфраструктура. Открытие курорта состоится в ближайшие годы.

По данным The Moscow Times, на прошлой неделе в Северную Корею прибыла первая за пять лет группа российских туристов. 98 туристов из 11 регионов России прибыли в Пхеньян 9 февраля.

По данным властей Северной Кореи, это самая большая группа иностранных гостей в истории страны. Граждане России посетили Пхеньян, посетили горнолыжный курорт Масикрен и 12 февраля вернулись во Владивосток.

Национальное агентство туризма Северной Кореи осталось довольным организацией поездки и ожидает весной новые группы туристов. Вторая группа российских туристов отправится в Северную Корею с 8 по 11 марта, третья - с 11 по 15 марта.

Глава агентства международного сотрудничества региона Алексей Старичков уточнил, посещение Пхеньяна, гор Кымгансан и Мехянсан, а также пляжей свободной экономической зоны "Расон". Он также заявил, что в будущем у российских школьников появится возможность поехать в северокорейский детский лагерь "Сондовон".

Власти Приморья в РФ объявили о запуске туристических поездок в Пхеньян с посещением курорта Масикрен в начале января 2024 года. Цена одного билета составляет 750 долларов. В нее входит туристическая виза, а также проживание в отелях, завтрак и экскурсии с русскоязычным гидом.

Единственный в стране горнолыжный курорт Масикрен называют детищем Ким Чен Ына и одной из визитных карточек Северной Кореи. На его строительство с 2013 по 2018 годы было потрачено более 30 миллионов долларов.

В ноябре прошлого года "Росавиация" предложила российским авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Аврора" рассмотреть возможности начала полетов в Пхеньян. Последняя подтвердил "теоретическую готовность" начать полеты из Владивостока. В настоящее время рейсы между Владивостоком и Пхеньяном осуществляются два раза в неделю северокорейской авиакомпанией Air Koryo.

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