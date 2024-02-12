Он опубликовал в социальной сети Х карту 13 века, где большая часть современной России входила в состав Монгольской империи.

"После выступления Путина. Я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйтесь, мы мирная и свободная нация", - написал Элбэгдорж.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK — Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024

Таким образом он высмеял "историческую лекцию" Путина в интервью.

В начале агрессии России против Украины он выразил поддержку Украине. Бывший президент также призвал российских бурят не воевать в Украине и бежать от мобилизации в его страну.

Российский диктатор Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, бывшему ведущему американского телеканала Fox News, призвал Вашингтон признать интересы Москвы и убедить Украину сесть за стол переговоров.

Янис Сартс, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, подчеркивает, что интервью было не журналистикой, а обслуживание диктатора.

Это интервью стало первым разговором Путина с представителем западных СМИ после полномасштабного вторжения России в Украину.

Главный спикер президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби призвал не преувеличивать важность интервью еще до его обнародования.

"Помните, вы слушаете Владимира Путина, и вам не следует принимать все, что он говорит, за правду", - призвал Кирби.

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