Несмотря на заявления развязавшего войну в Украине российского диктатора Владимира Путина о том, что у России нет никого интереса нападать на Латвию, она и дальше будет представлять угрозу для нашей страны. Такое мнение высказал Марцис Балодис, исследователь Центра исследований восточноевропейской политики.
Исследователь подчеркнул, что в заявлениях Путина о том, что у России нет интересов в других странах на самом деле нет ничего нового. Было бы удивительно, если бы российский президент сказал, что Россия интересуется другими странами и планирует что-то сделать в Польше, Литве или где-то еще.
"Особенно следует учитывать лейтмотив интервью - Россия ни в чем не виновата и подвергается нападкам со стороны других, и Россию обижают ни за что. Таким образом, Путин попытался провести параллели с тем, что Россия - настоящая жертва в этом деле", - сказал Балодис.
По его мнению, фокус должен быть не на том, что говорит Путин, а на том, что делает Россия. Балодис подчеркнул, что Латвия и страны Балтии в целом занимают значительное место во внешней политике России. Страны Балтии представляют интерес для России, поэтому Россия является источником угрозы и будет оставаться таковым.
"Это не означает сразу какой-либо непосредственной угрозы нападения, потому что в настоящее время политические и военные ресурсы России связаны. Даже если ресурсы России не были связаны с Украиной, тот факт, что у России есть эти ресурсы, не означает сразу намерения что-то с этими ресурсами сделать.
Мы должны четко осознавать, что Россия является источником угрозы, и готовиться", - заявил исследователь.
По мнению Балодиса, Россия может попытаться использовать различные инструменты не только для физической угрозы странам Балтии, но и, например, для влияния на демократию и внутреннюю политику с помощью различных инструментов, включая вооруженные силы, но не ограничиваясь ими.
Он подчеркнул, что заявления Путина не следует принимать за чистую монету, а наоборот, нужно продолжать инвестировать в собственную оборону и безопасность.
Уже сообщалось, что Путин в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону упомянул и Латвию.
Во время интервью Карлсон спросил у Путина, может ли он представить ситуацию, в которой Россия шлет войска в Польшу.
Карлсон задал такой вопрос, говоря о заявлении Путина о том, что на Западе много говорят об угрозе, исходящей от России, и что эта российская угроза может проявиться в виде нападения на Польшу или Латвию.
Отвечая на вопрос американского журналиста, Путин заявил:
"Только в одном случае: если произойдет нападение на Россию с польской стороны. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это нужно? У нас просто нет интересов. Это только [угрозы] Запада".
Кроме того, Путин категорически отверг наличие у него какого-либо желания расширять войну в Европе.
"Об этом абсолютно не может быть речи. Не нужно быть аналитиком: ввязываться в какую-то глобальную войну было бы противно здравому смыслу. Глобальная война поставила бы все человечество на грань уничтожения", - заявил он.
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