Как в Латвии проходит внедрение биологической сортировки мусора?

Чтобы приблизиться к экологическим и климатическим целям, установленным Европейским Союзом (ЕС), с этого года сортировка биологических отходов на всей территории Латвии является обязательной. Однако, как пока показывает опыт Риги, где обязательную сортировку ввели уже в 2021 году, сортировать можно, а можно и не сортировать. Программа Латвийского телевидения Aizliegtais paņēmiens исследовала систему сортировки мусора, мотивацию жителей и самоуправлений участвовать в сортировке, а также возможные последствия невыполнения этого требования.
Забота о качественной окружающей среде и борьба с изменением климата являются одними из приоритетов ЕС. Шесть лет назад - в 2018 году - в ЕС были приняты изменения в регламенте по отходам, с которыми согласилась и Латвия. Одна из целей - довести к 2025 году объем бытовых отходов, подготовленных для повторного использования, не менее чем до 55% от общей массы отходов.
Для достижения цели государствам поручено в течение пяти лет обеспечить разделение и переработку биологических отходов в месте их происхождения или раздельный сбор, не смешивая их с другими видами отходов. Установленный срок истек 31 декабря 2023 года.
В Латвии за обеспечение возможности сортировки биологических отходов отвечают местные органы власти. Какую систему сортировки строить и как предоставлять ее горожанам - дело каждого муниципалитета.
"Что означает обязательный? Обязательный - это значит, что, согласно Закону об обращении с отходами, производители отходов вовлечены в систему, которую устанавливает муниципалитет на местном уровне, и, соответственно, муниципалитет устанавливает все правила, что и как делать, в своих обязательных правилах", - рассказала программе Рудите Весере, директор департамента охраны среды Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM).
Как выяснила передача, большинство компаний по переработке мусора поощряют жильцов узнавать о возможности сортировки органических отходов у своего управляющего домом, задача которого - попросить компанию установить контейнеры.
Однако опрос, проведенный компанией Norstat по заказу Getliņi Eko осенью прошлого года, показал, что 78% опрошенных жителей ничего не знают об обязательствах Латвии по разделению биологических отходов с 2024 года.
В отличие от остальной части Латвии, с 2021 года сортировка биологических отходов в Риге и Рижском районе обязательна. Однако программа отмечает, что многие рижане по-прежнему неохотно сортируют органические отходы.
Руководитель исполнительной дирекции Латвийской ассоциации предприятий по обращению с отходами Арманд Николаев признался в программе, что спроса на контейнеры для биоразлагаемого мусора нет: "Если обратиться к компаниям, то у них на хранении 600 контейнеров, сейчас даже больше - в два раза. И ни одной заявки от управляющих зданиями".
Между тем, инфраструктура полигона для хранения и переработки отходов в Гетлини готова принимать биологические отходы.
"Мы готовы перерабатывать до 100 тысяч тонн в год. Эта инфраструктура есть. На данный момент мы вынуждены довольствоваться тем, что отделяем биомусор путем механической сортировки на заводе. Качество, безусловно, не самое лучшее, потому что идеальная ситуация - это раздельный сбор, тогда мы можем и технический компост производить более эффективно, и газ эффективно отделять, и вырабатывать новый продукт - тепло и электричество", рассказал программе председатель правления Getliņi Eko Имантс Стиранс.
Почему сортировка биологических отходов в Риге и Рижском районе не увенчалась успехом, смотрите в сюжете передачи (на латышском языке).
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