Как в Латвии проходит внедрение биологической сортировки мусора?

Как выяснила передача, большинство компаний по переработке мусора поощряют жильцов узнавать о возможности сортировки органических отходов у своего управляющего домом, задача которого - попросить компанию установить контейнеры.

Однако опрос, проведенный компанией Norstat по заказу Getliņi Eko осенью прошлого года, показал, что 78% опрошенных жителей ничего не знают об обязательствах Латвии по разделению биологических отходов с 2024 года.

В отличие от остальной части Латвии, с 2021 года сортировка биологических отходов в Риге и Рижском районе обязательна. Однако программа отмечает, что многие рижане по-прежнему неохотно сортируют органические отходы.

Руководитель исполнительной дирекции Латвийской ассоциации предприятий по обращению с отходами Арманд Николаев признался в программе, что спроса на контейнеры для биоразлагаемого мусора нет: "Если обратиться к компаниям, то у них на хранении 600 контейнеров, сейчас даже больше - в два раза. И ни одной заявки от управляющих зданиями".

Между тем, инфраструктура полигона для хранения и переработки отходов в Гетлини готова принимать биологические отходы.

"Мы готовы перерабатывать до 100 тысяч тонн в год. Эта инфраструктура есть. На данный момент мы вынуждены довольствоваться тем, что отделяем биомусор путем механической сортировки на заводе. Качество, безусловно, не самое лучшее, потому что идеальная ситуация - это раздельный сбор, тогда мы можем и технический компост производить более эффективно, и газ эффективно отделять, и вырабатывать новый продукт - тепло и электричество", рассказал программе председатель правления Getliņi Eko Имантс Стиранс.

Почему сортировка биологических отходов в Риге и Рижском районе не увенчалась успехом, смотрите в сюжете передачи (на латышском языке).

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